Tajemnice w "Na dobre i na złe". Mario wyjawi Tretterowi powód swojego powrotu

"Na dobre i na złe" odcinek 993. Co wydarzy się w środę, 13 maja 2026 w TVP2?

W najbliższą środę, 13 maja 2026 roku o godzinie 20.55 widzowie TVP2 zobaczą 993. odcinek uwielbianego serialu "Na dobre i na złe". Zgodnie z zapowiedziami, Blanka początkowo zrezygnuje z pracy tego dnia, ale ostatecznie i tak pojawi się w placówce w Leśnej Górze, aby asystować ciężarnej pacjentce zmagającej się z kardiomiopatią w trakcie bardzo trudnego porodu. W tym czasie obowiązki opiekuńcze nad Niną przejmie Mario. Niestety, sielanka nie potrwa długo, ponieważ u dziewczynki znienacka pojawi się wysoka gorączka.

Zestresowany Milewski natychmiast przetransportuje dziecko do szpitala w Leśnej Górze. Tam małą pacjentką zajmie się nie kto inny, jak doświadczony doktor Tretter. Stefan szybko udzieli niezbędnej pomocy medycznej, a chwilę później wykorzysta moment, by przeprowadzić z jej ojcem wyjątkowo poważną i stanowczą rozmowę na osobności.

Napięta atmosfera w "Na dobre i na złe". Tretter ostro przesłucha Maria

Jak podaje serwis swiatseriali.interia.pl, w 993. odsłonie "Na dobre i na złe" Tretter nie będzie zamierzał tracić czasu na uprzejmości i twardo zażąda od Milewskiego wyjaśnienia jego rzeczywistych intencji. Zdecydowana, wręcz ofensywna postawa Stefana wprawi Maria w głębokie osłupienie, jednak troskliwy pediatra będzie miał solidne podstawy, by tak rygorystycznie maglować byłego gangstera.

- Czego chcesz od Blanki? - zapyta prosto z mostu Stefan.

- Słucham? - zdziwi się Mario.

- Chcę wiedzieć, dlaczego i po co wróciłeś... I co zamierzasz? - Tretter postawi sprawę jasno.

- Dosyć pan bezpośredni... - zauważy Milewski.

- Nie pozwolę jej skrzywdzić, jest dla mnie jak córka - zapowie mu pediatra.

To właśnie w tym momencie, w 993. odcinku serialu "Na dobre i na złe", Mario zrzuci maskę i zaapeluje do Stefana o niezbędny kredyt zaufania. Mężczyzna uświadomi lekarzowi, że przecież ostatecznie grają do jednej bramki, gdyż dla obu z nich absolutnym priorytetem pozostaje teraz bezpieczeństwo i spokojna przyszłość Blanki oraz Niny.

- Niech pan mi zaufa - poprosi go Mario.

- A, tak. Zaufa... - zakpi Stefan.

- (...) Panie doktorze... Kocham je. Obie. Zawsze chciałem dobra Blanki. Teraz mam też córkę. Zrobię wszystko, żeby były bezpieczne... - zapewni go Milewski.

Trudna przeszłość powróci w "Na dobre i na złe". Mario przekona do siebie Trettera

W 993. odcinku "Na dobre i na złe" Stefan nie będzie jednak tak skłonny do szybkiego zawierzenia byłemu bandycie. Pediatra doskonale przypomni sobie kryminalną historię mężczyzny, zwłaszcza fakt, że musiał on ukrywać się przed mafią i reżyserować własną śmierć. Zaledwie jedno, odpowiednio trafione zdanie wypowiedziane przez Maria zdoła jednak całkowicie odwrócić sceptyczne nastawienie lekarza.

- Sądzi pan, że to możliwe? - dopyta Tretter.

- O tym nie będą świadczyć moje deklaracje, tylko to, co robię - zapowie Milewski, czym w 993 odcinku "Na dobre i na złe" wywrze na Stefanie naprawdę ogromne wrażenie. Do tego stopnia, że zdobędzie zaufanie pediatry.