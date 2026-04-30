To jedno z najpopularniejszych imion wśród milenialsów. W 2025 roku nadano je zaledwie 76 razy

Chociaż dawne imiona wracają do łask, ta żeńska forma od lat przestała cieszyć się zainteresowaniem rodziców.

Mimo że nosi je ponad pół miliona Polek, jego popularność drastycznie spadła w ostatnich latach.

Sprawdź jego pochodzenie i odkryj piękne znaczenie tego imienia.

Mowa o imieniu Agnieszka, które ma bardzo długą i ciekawą historię, sięgającą czasów starożytnych. W Polsce należy do czołówki najpopularniejszych imion, gdyż nosi je ponad pół miliona Polek. Jednak po ogromnym wzroście popularności w latach 80. i na początku 90., dziś prawie nikt nie wybiera go dla swoich córek.

Agnieszka - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Agnieszka pochodzi z języka greckiego, od słowa hagnós, które oznacza "czysty", "święty" lub "niewinny". Do Polski imię to trafiło za pośrednictwem łaciny (forma Agnes) i szybko zyskało popularność, głównie dzięki kultowi świętych noszących to imię. W tradycji chrześcijańskiej szczególne znaczenie miała św. Agnieszka - rzymska męczennica z III wieku, która stała się symbolem czystości i oddania wierze. To właśnie jej kult przyczynił się do rozpowszechnienia imienia w Europie, w tym również w Polsce. Znaczenie imienia Agnieszka często interpretuje się jako "osoba czysta duchowo", "niewinna", ale też "łagodna i dobra". Współcześnie przypisuje się mu również cechy takie jak wrażliwość, empatia oraz silne poczucie wartości.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Agnieszka - popularność imienia w Polsce

Agnieszka to imię o głębokich korzeniach historycznych i religijnych, niosące pozytywne znaczenie oraz cieszące się trwałą obecnością w polskiej kulturze. Szczególnie popularne było w drugiej połowie XX wieku, zwłaszcza w latach 70. i 80. oraz na początku lat 90. W tym okresie należało do najczęściej nadawanych imion żeńskich, stąd jest ono jednym z najpopularniejszych żeńskich imion wśród pokolenia milenialsów, czyli osób urodzonych między rokiem 1981 a 1996. Według rejestrów danych PESEL imię to nosi 544 968 kobiet, co plasuje je na 5. pozycji w rankingu najpopularniejszych żeńskich form. W ostatnich latach jego popularność tego imienia znacznie spadła. W 2025 roku odnotowano zaledwie 76 nadań. Natomiast w ostatnim dziesięcioleciu najwięcej, bo 283 razy wybrano je dla nowo narodzonej dziewczynki w 2016 roku.

