Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise". Martyna rozbije najmocniejsze pary?

Martyna wchodzi do "Hotelu Paradise" z przytupem

Spokój w rajskiej willi został brutalnie zakłócony przez pojawienie się nowej singielki. Martyna dołączyła do programu dokładnie w trakcie randki Andrzeja i Zuzy, błyskawicznie zmieniając charakter tego spotkania. Jej debiut wywołał natychmiastowe poruszenie, a gęstą atmosferę można było poczuć już od pierwszych sekund jej obecności na ekranie.

Kiedy uczestnicy wrócili do rezydencji, błyskawicznie okazało się, że nowa dziewczyna nie będzie tylko statystką. Martyna natychmiast skupiła na sobie wzrok wszystkich, emanując pewnością siebie i wchodząc w bezpośrednie interakcje. Szybko nawiązała dłuższą konwersację z Darkiem, jednak nie ukrywała przed resztą grupy, że to Andrzej najbardziej zwrócił jej uwagę.

Kim jest Martyna z "Hotelu Paradise"?

Nowa uczestniczka reality show to 25-latka pochodząca z Ełku, która otwarcie mówi o swoim twardym charakterze oraz potrzebie kontrolowania sytuacji. Choć posługuje się pseudonimem „Angel”, bez ogródek przyznaje, że drzemie w niej żyłka intrygantki. Dziewczyna stawia na całkowitą szczerość i nie zamierza dostosowywać swojego zachowania do oczekiwań pozostałych mieszkańców. W programie, w którym układy często bywają nietrwałe, jej bezkompromisowe podejście z pewnością doprowadzi do szybkich roszad wśród par.

Zawodowo Martyna spełnia się jako stylistka brwi i rzęs, traktując to zajęcie nie tylko jako źródło zarobku, ale również sposób na wyrażenie własnego stylu. Kobieta ceni sobie estetykę, zwraca uwagę na szczegóły i lubi żyć na bardzo wysokim poziomie. Z drugiej strony ma ogromną potrzebę niezależności, a ucieczkę od codzienności i całkowity reset myśli zapewnia jej żeglarstwo.

Uczestniczka z Ełku ma na swoim koncie trzy poważne związki, które rozpadły się głównie z powodu nieprzystających do siebie charakterów. Obecnie ma sprecyzowane wymagania wobec płci przeciwnej – poszukuje mężczyzny z klasą, pewnego siebie i wykazującego się życiową ambicją. Nie ukrywa przy tym, że uwielbia być adorowana i wymaga od swojej drugiej połówki pełnego zaangażowania w miłosną relację.

Czy nowa uczestniczka "Hotelu Paradise" zdobędzie immunitet?

Pojawienie się nowej mieszkanki może wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi w ułożonych do tej pory relacjach. Andrzej znajduje się już w kręgu jej zainteresowań, a Darek również wydaje się mocno zaintrygowany nową dziewczyną w willi. Biorąc pod uwagę i tak już bardzo gęstą atmosferę w hotelu, silna osobowość 25-latki z pewnością zapoczątkuje serię nieoczekiwanych zdarzeń i konfliktów.

Wielu widzów zastanawia się, czy Martyna otrzyma przywileje ułatwiające jej start. Jako nowa singielka ma duże szanse na specjalne wsparcie od Rajskiego Boga. Ewentualne przyznanie jej gwarantującego bezpieczeństwo immunitetu mogłoby całkowicie zrujnować obecne sojusze i odwrócić losy wszystkich uczestników do góry nogami.