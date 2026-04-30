Czy „Farma” zniknie z anteny 1 maja? Co z odcinkiem w Święto Pracy?

Zmiany w ramówce Polsatu. Co z emisją "Farmy" 1 maja?

Pierwszy dzień maja tradycyjnie kojarzy się ze Świętem Pracy i sporymi modyfikacjami w telewizyjnych rozkładach jazdy. Stacje bardzo często zawieszają wówczas emisję stałych formatów rozrywkowych oraz popularnych seriali, proponując odbiorcom okolicznościowe bloki filmowe lub wydania specjalne znanych produkcji.

Fani rolniczego reality show Polsatu mogą jednak odetchnąć z ulgą, bo w tym przypadku będzie inaczej. Władze stacji postanowiły nie przerywać ciągłości nadawania i zaplanowały premierę nowego odcinka "Farmy" dokładnie w piątek, 1 maja, o doskonale znanej widzom porze.

Zbliża się koniec 5. edycji "Farmy". Decydujące starcia

Utrzymanie regularnej emisji wynika z harmonogramu samej produkcji, która właśnie wkracza w najbardziej decydujący i emocjonujący etap. Twórcy nie robią przerw, ponieważ w końcówce sezonu dosłownie każdy odcinek drastycznie wpływa na ostateczny los uczestników w gospodarstwie.

Z kolei w poniedziałek 4 maja ruszy oficjalnie ostatni tydzień rywalizacji, obfitujący w zacięte pojedynki o być albo nie być. Osoba, która przegra starcie i pożegna się z programem, zostawi list wskazujący kolejnego nominowanego do walki, co z pewnością błyskawicznie zrujnuje dotychczasowe plany i układ sił w grupie.

Finał "Farmy 5" tuż za rogiem. Kiedy poznamy zwycięzcę?

Zbliżający się wielkimi krokami koniec sezonu sprawia, że napięcie w gospodarstwie nieustannie rośnie. Wśród uczestników pozostali już wyłącznie najsilniejsi gracze, dla których dawne przyjaźnie mogą przestać mieć znaczenie, gdy rozpocznie się bezwzględna walka o własne przetrwanie oraz odpowiednią strategię.

Zwieńczenie piątej odsłony "Farmy" nastąpi ostatecznie w czwartek, 7 maja, co będzie kluczowym dniem dla całego formatu. To właśnie podczas wielkiego finału publiczność przed telewizorami zadecyduje w głosowaniu o tym, kto sięgnie po ostateczne zwycięstwo, a najbliższe odcinki dostarczą fanom jeszcze wielu zwrotów akcji.