"Taniec z gwiazdami" - kto odpadł 15.03.2026? Druga para pożegnała się z programem

"Taniec z gwiazdami 2026" - drugi odcinek

Za nami kolejny odcinek 18. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Tydzień temu nie brakowało emocji. Wszyscy mówili o bardzo słabych notach u jury Natsu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Iwony Pavlović na temat jej tańca. Dodatkowo z programem pożegnała się pierwsza para. Była to aktorka Małgorzata Potocka, która występowała w duecie z Mieszkiem Masłowskim. W tym tygodniu również nie brakowało emocji. 15 marca 2026 Polsat pokazał kolejny odcinek tegorocznej edycji "Tańca z gwiazdami" i znów wiele się działo. Na koniec ogłoszono, że następna para pożegnała się z programem. Kto nie wystąpi za tydzień? Oto oficjalne wyniki 3. odcinka "Tańca z gwiazdami 2026".

"Taniec z gwiazdami 2026" - para, która odpadła 15 marca

Nikt nie chce odpaść, ale ktoś musi. Tylko w pierwszym odcinku produkcja programu była wyrozumiała. Z programem będą żegnali się kolejni uczestnicy. Kto nie miał szczęścia i już w trzecim tygodniu musiał pożegnać się z najpopularniejszym talent show w Polsce? Emocji nie brakowało do ostatnich minut programu, a werdykt wywołał spore poruszenie zarówno wśród publiczności, jak i samych uczestników, którzy z napięciem czekali na ogłoszenie wyników. Decyzja ta należała do widzów i jurorów. Na koniec gali prowadzący poinformowali, że w czwartym odcinku nie wystąpią Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino.

"Taniec z gwiazdami 2026" - pozostali uczestnicy

Kto wciąż ma szansę na zwycięstwo? O Kryształową Kulę w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" dalej walczą:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Izabela Miko i Albert Kosiński

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke