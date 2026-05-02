Ekstraklasa koszykarzy: King Szczecin – Miasto Szkła Krosno. Jaki był wynik tego zaciętego pojedynku?

Zacięte starcie w Ekstraklasie koszykarzy

Mecz pomiędzy Kingiem Szczecin a Miastem Szkła Krosno w ramach Ekstraklasy koszykarzy zakończył się wynikiem 88:85 dla drużyny ze Szczecina. Spotkanie, rozegrane w poniedziałek, charakteryzowało się dynamiczną zmianą prowadzenia i wysoką intensywnością przez wszystkie kwarty. Kibice byli świadkami prawdziwego dreszczowca, gdzie każda akcja miała znaczenie.

Pierwsza kwarta zakończyła się znaczącym prowadzeniem Kinga Szczecin, wynoszącym 27:17, co sugerowało początkową dominację gospodarzy. Miasto Szkła Krosno zdołało jednak odrobić część strat w drugiej części meczu, wygrywając ją 21:18 i zmniejszając różnicę punktową przed przerwą. Trzecia kwarta przyniosła niespodziewany zwrot akcji, kiedy to Miasto Szkła zagrało bardzo efektywnie, zwyciężając 30:15 i przejmując prowadzenie przed decydującą fazą gry.

Kto zdobył najwięcej punktów dla drużyn?

W barwach Kinga Szczecin najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Anthony Roberts, który zdobył łącznie 16 punktów. Na uwagę zasługują również Jeremy Roach i Nemanja Popović, którzy dołożyli po 14 punktów, znacząco przyczyniając się do końcowego zwycięstwa. Noah Freidel oraz Jovan Novak i Tomasz Gielo zanotowali po 12 i 11 punktów, potwierdzając wszechstronność ofensywną zespołu Kinga.

Po stronie Miasta Szkła Krosno prawdziwą gwiazdą był Benjamin Shungu, zdobywca aż 27 punktów, co było najlepszym indywidualnym osiągnięciem w tym meczu. Jairus Hamilton dołożył 17 punktów, a Charles Jackson III zanotował 14. Pozostali gracze, tacy jak Ivica Radić (8 punktów), Hubert Łałak (7 punktów) i Leemet Bockler (5 punktów), również wnieśli swój wkład w ofensywę, choć nie wystarczyło to do pokonania Kinga Szczecin.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.