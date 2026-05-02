Finał PlusLigi. Bogdanka LUK Lublin o krok od historycznego zwycięstwa

Jak mentalność wpłynęła na wynik meczu?

Trzecie spotkanie finału PlusLigi pomiędzy Bogdanką LUK Lublin a Aluron CMC Wartą Zawiercie zakończyło się zwycięstwem lublinian 3:0. W każdym z setów zawodnicy z Zawiercia, którzy wygrali pierwszy mecz 3:0, a potem przegrali w Lublinie 1:3, byli w stanie nawiązać wyrównaną walkę jedynie przez pierwszą część partii. Końcówki należały jednak do obrońców tytułu, którzy skuteczniej finalizowali akcje i utrzymywali przewagę.

Po meczu Mateusz Malinowski, wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem spotkania, podkreślił wagę podejścia mentalnego. Według niego, drużyna z Lublina popełniła mniej błędów na zagrywce i po raz pierwszy zanotowała więcej asów serwisowych niż rywale. "Poczuliśmy krew" u siebie w Lublinie, co przełożyło się na wiarę w zwycięstwo i determinację na boisku.

"Na pewno popełnili dosyć dużo błędów na zagrywce. My mieliśmy ich mniej. Tak mi się wydaje, że chyba pierwszy raz zanotowaliśmy więcej asów niż oni. Bardzo się cieszymy, że zagraliśmy naprawdę świetny mecz. „Poczuliśmy krew” u siebie w Lublinie, poczuliśmy, że jesteśmy w stanie ich pokonać. Mentalność tutaj miała według mnie kluczowe znaczenie" - ocenił Malinowski.

Trener Winiarski o błędach i nadziejach Aluronu

Z oceną Mateusza Malinowskiego zgodził się trener Aluronu CMC Warty Zawiercie, Michał Winiarski. Podkreślił, że mentalność odgrywa dużą rolę w tego typu spotkaniach, a jego drużyna od samego początku zmagała się z problemami. Winiarski zwrócił uwagę na liczne błędy w zagrywce, które utrudniały Zawiercianom utrzymanie rytmu gry.

Nawet skuteczne zagrywki nie zawsze przynosiły oczekiwany efekt, gdyż zespół z Lublina świetnie przyjmował i efektywnie grał w ataku, co zmuszało rywali do kolejnych błędów. Michał Winiarski zapowiedział, że jego drużyna ma teraz trzy dni na odbudowanie się i zrobi wszystko, aby doprowadzić do piątego, decydującego meczu. Celem jest wywalczenie mistrzostwa Polski, do czego potrzebne są trzy wygrane spotkania.

"Myślę, że to są mecze, w których na pewno mentalność odgrywa dużą rolę i faktycznie od samego początku spotkanie trochę nie układało się po naszej myśli, bo mieliśmy dużo błędów w zagrywce. Nawet jeżeli trafiliśmy serwisem, to zespół z Lublina przyjmował nad siebie i bardzo dobrze grał w ataku. Gra rywali zmusiła nas też trochę do tych błędów. Faktycznie nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli i myślę, że mamy trzy dni, żeby się odbudować. Żeby wywalczyć mistrzostwo Polski trzeba wygrać trzy spotkania. My będziemy robić wszystko, żeby doprowadzić do piątego meczu" - zapowiedział szkoleniowiec.

Kiedy Bogdanka LUK może zdobyć mistrzostwo Polski?

Lublinianie mają teraz realną szansę na przypieczętowanie zdobycia złotego medalu mistrzostw Polski. Czwarty mecz finałowy odbędzie się w środę, przed własną publicznością w Lublinie, o godzinie 20:00. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, co oznacza, że jedno kolejne zwycięstwo zapewni Bogdance LUK historyczny tytuł.

Marcin Komenda, kapitan Bogdanki LUK, podkreślił znaczenie pokory i profesjonalizmu w sporcie. Zauważył, że siatkówka uczy, aby nigdy nikogo nie skreślać i zawsze podchodzić do obowiązków z pełnym zaangażowaniem. Pomimo słabego pierwszego meczu, drużyna z Lublina wiedziała, co musi poprawić, aby wygrywać, co doprowadziło do prowadzenia 2-1 w rywalizacji. Komenda jest świadomy, że Zawiercie zrobi wszystko, aby doprowadzić do piątego spotkania w Sosnowcu.

"Siatkówka, generalnie cały sport, uczy pokory, uczy tego, żeby nigdy nikogo nie skreślać, żeby zawsze podchodzić do swojej pracy, do swoich obowiązków w pełni profesjonalnie i z zaangażowaniem, bo nigdy nie wiesz, jak się kolejny mecz potoczy. My tutaj zagraliśmy słabo w pierwszym spotkaniu, natomiast wiedzieliśmy, co musimy zrobić na treningach, w meczu, żeby potem wygrać. Dlatego super, że teraz jest w tej rywalizacji 2-1 dla nas. Jesteśmy blisko, natomiast na pewno zespół z Zawiercia zrobi wszystko, żeby jeszcze tę rywalizację przywrócić do Sosnowca i żeby był piąty mecz" - podsumował kapitan Bogdanki LUK Marcin Komenda.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.