PlusLiga siatkarzy. Bogdanka LUK Lublin blisko historycznego sukcesu?

Bogdanka LUK Lublin triumfuje w Zawierciu

Trzeci mecz finałowy Ekstraklasy siatkarzy rozegrany pomiędzy Aluron CMC Wartą Zawiercie a Bogdanką LUK Lublin zakończył się zwycięstwem gości 0:3. Wyniki poszczególnych setów to 20:25, 22:25 oraz 20:25. Tym samym Bogdanka LUK Lublin objęła prowadzenie w rywalizacji play-off 2-1, która toczy się do trzech wygranych spotkań. Czwarty mecz zaplanowano na środę w Lublinie, o godzinie 20:00.

Drużyny Aluron CMC Warty Zawiercie i Bogdanki LUK Lublin mierzą się w finale PlusLigi drugi sezon z rzędu. W ubiegłorocznym finale, rozegranym w czterech meczach, górą była drużyna z Lublina. Zawiercianie znaleźli się w finale trzeci kolejny raz, jednak nigdy wcześniej nie udało im się zdobyć pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski.

Kto MVP spotkania i jak przebiegały sety?

Pierwsze spotkanie tegorocznego finału PlusLigi było jednostronne, zakończone pewnym zwycięstwem Aluronu 3:0. Drugie starcie, rozegrane w Lublinie, było znacznie bardziej wyrównane, lecz przewaga gospodarzy doprowadziła do ich triumfu 3:1. Sobotnie spotkanie, które przyciągnęło 3300 widzów do hali Zagłębiowskiego Parku Sportowego, zapewniło kibicom wiele emocji od samego początku.

Pierwszy set był wyrównany do stanu 13:13, ale as serwisowy Aleksa Grozdanowa i blok Jacksona Younga dały Lublinianom znaczącą przewagę. Podobna sytuacja miała miejsce w drugiej partii, gdzie atak Younga i blok na Bartłomieju Bołądziu pozwoliły Bogdance odskoczyć. Ostatecznie o zwycięstwie w drugim secie zadecydował as serwisowy Grozdanowa. Trzecia odsłona również obfitowała w zmiany prowadzenia, lecz skuteczne zagrania Wilfredo Leona oraz błąd Aarona Russella przypieczętowały zwycięstwo gości 25:20 i triumf w całym meczu. Nagroda dla MVP spotkania trafiła do Mateusza Malinowskiego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.