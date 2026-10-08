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W poprzednim odcinku Gośka szukała mieszkania dla Sary. Jej siostra niespodziewanie zjawiła się w szpitalu i próbowała wymusić na niej pieniądze. Gdy Abratowska odmówiła, Sara zaczęła jej grozić i szantażować ją, a Sabina wyprowadziła ją z oddziału. Na SOR trafił też 16-latek potrącony przez kolegę, który pomylił pedały w samochodzie. Silny ból brzucha naprowadził Gośkę na trop skrętu jelita, dlatego konieczna była pilna konsultacja profesora Wrońskiego i operacja. Sprawca wypadku również potrzebował pomocy, bo pojawiły się u niego problemy z oddychaniem wskazujące na zawał. Ratownicy wyważyli drzwi do mieszkania pani Janiny po upadku i objawach paraliżu. Choć kobieta szybko odzyskała władzę w nogach i chciała wrócić do domu, trafiła na SOR pod opiekę doktora Rogowskiego. Tomek nadal badał sprawę ojczyma i Sadowskiego, umówił się z Wojtkiem oraz poprosił Hankę o pomoc.
„Szpital św. Anny” odcinek 164 - streszczenie
Na SOR trafi mężczyzna z bardzo wysoką gorączką. Jego zaniepokojona żona przyjedzie do szpitala z małym dzieckiem, a lekarze ustalą, że pacjent kilka miesięcy wcześniej przeszedł przeszczep nerki. Wkrótce gorączka pojawi się także u syna pary, więc konieczna będzie pilna konsultacja pediatryczna. Kaśka zbada chłopca i dostrzeże, że jego objawy przypominają dolegliwości ojca. Podejrzewa, że ten trop pomoże lekarzom postawić właściwą diagnozę. Sabina będzie naciskać na Gośkę, by odcięła się od Sary, ale Abratowska postanowi w końcu powiedzieć jej prawdę o ich siostrze. Wroński zajmie się strażakiem z omdleniami, który nie będzie chciał pogodzić się z diagnozą. Po otwarciu bazy LPR audytorka zaprosi Łukasza na kolację z urzędnikami, a lekarz uzna, że nie może odmówić. Wieczorem Aldona zacznie flirtować z Wrońskim, lecz ich rozmowę przerwie telefon od Wojtka. Po pracy Maciek zawiezie Alicję na lotnisko i będzie się obawiał, że kobieta po raz kolejny zmieni zdanie w sprawie powrotu do Polski.
„Szpital św. Anny” odcinek 164 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
164. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 16 października 2026 roku o godzinie 16:50. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVN. Tego dnia na SOR trafi pacjent po przeszczepie nerki, a Gośka będzie musiała zmierzyć się z trudną rozmową z Sarą.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas dyżurów muszą szybko podejmować trudne decyzje. Sprawy pacjentów przeplatają się z ich życiem prywatnym, bo poza pracą są też matkami, partnerkami, córkami, siostrami i przyjaciółkami. W serialu nie brakuje przyjaźni, konfliktów w zespole, miłości, ambicji i rodzinnych problemów. W obsadzie znaleźli się:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna "Kaśka" Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia "Zosia" Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk