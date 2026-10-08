W poprzednim odcinku Gośka szukała mieszkania dla Sary. Jej siostra niespodziewanie zjawiła się w szpitalu i próbowała wymusić na niej pieniądze. Gdy Abratowska odmówiła, Sara zaczęła jej grozić i szantażować ją, a Sabina wyprowadziła ją z oddziału. Na SOR trafił też 16-latek potrącony przez kolegę, który pomylił pedały w samochodzie. Silny ból brzucha naprowadził Gośkę na trop skrętu jelita, dlatego konieczna była pilna konsultacja profesora Wrońskiego i operacja. Sprawca wypadku również potrzebował pomocy, bo pojawiły się u niego problemy z oddychaniem wskazujące na zawał. Ratownicy wyważyli drzwi do mieszkania pani Janiny po upadku i objawach paraliżu. Choć kobieta szybko odzyskała władzę w nogach i chciała wrócić do domu, trafiła na SOR pod opiekę doktora Rogowskiego. Tomek nadal badał sprawę ojczyma i Sadowskiego, umówił się z Wojtkiem oraz poprosił Hankę o pomoc.

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„Szpital św. Anny” odcinek 164 - streszczenie

Na SOR trafi mężczyzna z bardzo wysoką gorączką. Jego zaniepokojona żona przyjedzie do szpitala z małym dzieckiem, a lekarze ustalą, że pacjent kilka miesięcy wcześniej przeszedł przeszczep nerki. Wkrótce gorączka pojawi się także u syna pary, więc konieczna będzie pilna konsultacja pediatryczna. Kaśka zbada chłopca i dostrzeże, że jego objawy przypominają dolegliwości ojca. Podejrzewa, że ten trop pomoże lekarzom postawić właściwą diagnozę. Sabina będzie naciskać na Gośkę, by odcięła się od Sary, ale Abratowska postanowi w końcu powiedzieć jej prawdę o ich siostrze. Wroński zajmie się strażakiem z omdleniami, który nie będzie chciał pogodzić się z diagnozą. Po otwarciu bazy LPR audytorka zaprosi Łukasza na kolację z urzędnikami, a lekarz uzna, że nie może odmówić. Wieczorem Aldona zacznie flirtować z Wrońskim, lecz ich rozmowę przerwie telefon od Wojtka. Po pracy Maciek zawiezie Alicję na lotnisko i będzie się obawiał, że kobieta po raz kolejny zmieni zdanie w sprawie powrotu do Polski.

„Szpital św. Anny” odcinek 164 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

164. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 16 października 2026 roku o godzinie 16:50. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVN. Tego dnia na SOR trafi pacjent po przeszczepie nerki, a Gośka będzie musiała zmierzyć się z trudną rozmową z Sarą.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja toczy się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas dyżurów muszą szybko podejmować trudne decyzje. Sprawy pacjentów przeplatają się z ich życiem prywatnym, bo poza pracą są też matkami, partnerkami, córkami, siostrami i przyjaciółkami. W serialu nie brakuje przyjaźni, konfliktów w zespole, miłości, ambicji i rodzinnych problemów. W obsadzie znaleźli się:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna "Kaśka" Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia "Zosia" Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk