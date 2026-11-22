W finale turnieju ATP Finals w Turynie, kończącego sezon tenisowy, Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Niemca Alexandra Zvereva 6:2, 7:6 (8-6). Sukces w tym prestiżowym turnieju osiągnął po raz pierwszy w karierze.

Dzięki zwycięstwu w Turynie 23-letni Alcaraz umocnił się na trzecim miejscu w światowym rankingu, w którym Zverev zajmuje pozycję lidera.

Elitarne grono zwycięzców. Kto do tej pory wygrywał wszystko?

Hiszpan dołączył do zaledwie trzech tenisistów w historii, którzy wygrali wszystkie turnieje wielkoszlemowe oraz ATP Finals. Alcaraz ma w dorobku siedem tytułów wielkoszlemowych, a triumfując w tegorocznym Australian Open skompletował Karierowego Szlema.

Przed nim tej samej sztuki dokonali jedynie Amerykanin Andre Agassi, Szwajcar Roger Federer i Serb Novak Djoković. Ten ostatni może pochwalić się rekordowymi siedmioma zwycięstwami w zawodach zamykających sezon. Osiągnięcie to nie udało się natomiast Rafaelowi Nadalowi.