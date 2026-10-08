"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3421

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-08 7:22

W 3421. odcinku „Barw szczęścia” Karolina wyraźnie zmieni swoje podejście do Bruna. W domu zrobi się między nimi chłodno, a w hotelu kobieta nie zamierza oddać pola Justinowi. Karolina będzie walczyć o powrót na swoje stanowisko. Tymczasem Broda, szukając ojca, niespodziewanie zyska pomocnika.

Dwaj mężczyźni w jasnych marynarkach, w tym Justin, stoją obok siebie w hotelu. O losach bohaterów przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Karolina robiła wszystko, by wrócić do pracy w hotelu, ale Bruno nie zmienił zdania. Większość jej obowiązków przekazał Justinowi, co wywołało u żony gwałtowną reakcję. Po wyjściu Adama ze szpitala Hubert próbował namówić go na rozmowę z Weroniką, a dziennikarka odwiedziła też Lucynę. Kacper rozwijał projekt obroży dla kotów, która ma odstraszać ptaki i ograniczać ich instynkt łowiecki. Swoim pomysłem podzielił się z Luizą, lecz wyznanie o zespole Aspergera nie zmieniło jej nastawienia. Ich spotkanie zobaczył Aro i od razu poczuł zazdrość. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3421 - streszczenie

Karolina zmieni strategię i zacznie chłodno traktować Bruna w domu. Nie zamierza też pozwolić Justinowi przejąć jej dawnych obowiązków w hotelu. Kobieta zrobi wszystko, by wrócić na swoje stanowisko. Skotnicki będzie musiał poradzić sobie z kolejnym kryzysem, tym razem związanym z Olą. Broda podczas poszukiwań ojca niespodziewanie znajdzie sprzymierzeńca w Tolku. Coraz większe napięcie pojawi się też między Błażejem a jego matką, która zacznie rozważać powrót do Szczecina. Rodzinny konflikt uda się jednak załagodzić dzięki interwencji Weroniki.

„Barwy szczęścia” odcinek 3421 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3421. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 16 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. W tym odcinku Karolina zawalczy o swoje miejsce w hotelu, a napięcie między nią a Brunem wyraźnie wzrośnie.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz zawodowymi kryzysami. Losy postaci z różnych pokoleń często splatają się przez codzienne sprawy i trudne decyzje. W obsadzie są między innymi:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: streszczenie odcinka 3417
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barwy szczęścia