W poprzednim odcinku Karolina robiła wszystko, by wrócić do pracy w hotelu, ale Bruno nie zmienił zdania. Większość jej obowiązków przekazał Justinowi, co wywołało u żony gwałtowną reakcję. Po wyjściu Adama ze szpitala Hubert próbował namówić go na rozmowę z Weroniką, a dziennikarka odwiedziła też Lucynę. Kacper rozwijał projekt obroży dla kotów, która ma odstraszać ptaki i ograniczać ich instynkt łowiecki. Swoim pomysłem podzielił się z Luizą, lecz wyznanie o zespole Aspergera nie zmieniło jej nastawienia. Ich spotkanie zobaczył Aro i od razu poczuł zazdrość. Co tym razem czeka bohaterów?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3421 - streszczenie

Karolina zmieni strategię i zacznie chłodno traktować Bruna w domu. Nie zamierza też pozwolić Justinowi przejąć jej dawnych obowiązków w hotelu. Kobieta zrobi wszystko, by wrócić na swoje stanowisko. Skotnicki będzie musiał poradzić sobie z kolejnym kryzysem, tym razem związanym z Olą. Broda podczas poszukiwań ojca niespodziewanie znajdzie sprzymierzeńca w Tolku. Coraz większe napięcie pojawi się też między Błażejem a jego matką, która zacznie rozważać powrót do Szczecina. Rodzinny konflikt uda się jednak załagodzić dzięki interwencji Weroniki.

„Barwy szczęścia” odcinek 3421 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3421. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 16 października 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. W tym odcinku Karolina zawalczy o swoje miejsce w hotelu, a napięcie między nią a Brunem wyraźnie wzrośnie.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz zawodowymi kryzysami. Losy postaci z różnych pokoleń często splatają się przez codzienne sprawy i trudne decyzje. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak