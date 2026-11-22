W meczu Ekstraklasy rozegranym w Płocku Legia Warszawa pokonała miejscową Wisłę 1:0 (1:0). Jedynego gola zdobył w piątej minucie Łukasz Zjawiński. Spotkanie z trybun oglądało 11 650 widzów, a sędziował Piotr Lasyk z Bytomia.

Goście objęli prowadzenie w piątej minucie. Po akcji w polu karnym Wisły strzelał Ruben Vinagre, a piłkę do siatki skierował ostatecznie Łukasz Zjawiński. Gospodarze odpowiedzieli rajdem Samuela Akere i strzałem w boczną siatkę Saida Hamulica. W 29. minucie szansę na wyrównanie miał Akere, ale uderzył niecelnie.

Sytuacje po przerwie i przerwa w grze. Ostatnie akcje meczu

Na początku drugiej połowy Legia ponownie zagroziła bramce rywali. W 49. minucie strzał Bartosza Kapustki z 13 metrów obronił Rafał Leszczyński, a dobitkę Jakuba Żewłakowa z linii bramkowej wybił Marcin Kamiński. Cztery minuty później Leszczyński ponownie skutecznie interweniował po strzale Michala Sevcika.

W 59. minucie Adam Radwański dośrodkował do Olafa Kobackiego, którego uderzenie głową obronił Otto Hindrich. W 85. minucie sędzia przerwał mecz na sześć minut z powodu rac odpalonych przez kibiców, którzy świętowali 10-lecie współpracy z fanami Stomilu Olsztyn. Po wznowieniu gry Wahan Biczachczjan oddał strzał, ale piłkę z linii bramkowej wybił Afonso Silva.

Składy i kartki

Żółta kartka - Legia Warszawa: Arkadiusz Reca.

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcin Flis, Marcin Kamiński, Afonso Silva - Żan Rogelj, Samuel Akere, Adam Radwański (83. Gleb Kuczko), Said Hamulic (65. Łukasz Sekulski), Dion Gallapeni (65. Patryk Kun) - Olaf Kobacki (74. Fabian Hiszpański), Jurica Prsir (74. Sidnei Tavares).

Legia: Otto Hindrich – Arkadiusz Reca (79. Robert Deziel), Rafał Augustyniak, Kamil Piątkowski – Ruben Vinagre (61. Rafał Adamski), Bartosz Kapustka (74. Wahan Biczachczjan), Wojciech Urbański, Paweł Wszołek, Michal Sevcik (74. Damian Szymański) - Jakub Żewłakow (61. Kacper Chodyna), Łukasz Zjawiński.