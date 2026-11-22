Koszykarze AMW Arki Gdynia pokonali Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 86:82 w spotkaniu ekstraklasy koszykarzy. Pierwszą kwartę zdecydowanie wygrała Arka 27:9, co miało kluczowy wpływ na ostateczny rezultat.
W drugiej partii zespół z Ostrowa Wielkopolskiego odpowiedzieli zwycięstwem 31:16, a trzecia odsłona zakończyła się wynikiem 18:16 dla Arki. Ostatnia część meczu to wygrana Stali 26:25, co nie wystarczyło do pokonania gdyńskiej drużyny.
Punkty zdobyte przez zawodników. Kto punktował dla Stali i Arki?
Punkty dla drużyny Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.:
Jaylin Hunter 22
Taijon Jones 16
Daniel Gołębiowski 8
Jakub Parzeński 8
Wiaczesław Bobrow 8
Karl Lips 7
Aleksander Wiśniewski 6
Radovan Djoković 4
Nikodem Czoska 3
Punkty dla drużyny AMW Arka Gdynia:
Alex Stein 22
Jakub Garbacz 13
Mate Vucić 11
Kasper Suurorg 11
Jaquan Lawrence 8
Kamil Łączyński 8
Shiloh Robinson 7
Jake O'Neil 6
Filip Kowalczyk 0