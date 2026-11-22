Koszykarze AMW Arki Gdynia pokonali Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 86:82 w spotkaniu ekstraklasy koszykarzy. Pierwszą kwartę zdecydowanie wygrała Arka 27:9, co miało kluczowy wpływ na ostateczny rezultat.

W drugiej partii zespół z Ostrowa Wielkopolskiego odpowiedzieli zwycięstwem 31:16, a trzecia odsłona zakończyła się wynikiem 18:16 dla Arki. Ostatnia część meczu to wygrana Stali 26:25, co nie wystarczyło do pokonania gdyńskiej drużyny.

Punkty zdobyte przez zawodników. Kto punktował dla Stali i Arki?

Punkty dla drużyny Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.:

Jaylin Hunter 22

Taijon Jones 16

Daniel Gołębiowski 8

Jakub Parzeński 8

Wiaczesław Bobrow 8

Karl Lips 7

Aleksander Wiśniewski 6

Radovan Djoković 4

Nikodem Czoska 3

Punkty dla drużyny AMW Arka Gdynia:

Alex Stein 22

Jakub Garbacz 13

Mate Vucić 11

Kasper Suurorg 11

Jaquan Lawrence 8

Kamil Łączyński 8

Shiloh Robinson 7

Jake O'Neil 6

Filip Kowalczyk 0