W poprzednim odcinku Kaja i Ada przygotowywały dla Grześka urodzinową imprezę niespodziankę. Na SOR trafił 65-letni sportowiec po upadku z drabiny, a dr Anna Knapik poprosiła Kaję o konsultację. Wiktor i lekarka zlecili kolejne badania, po których Kaja zaczęła podejrzewać, że za stan pacjenta odpowiadają sterydy. Musiała więc odbyć z nim szczerą rozmowę. Zespół Tomka pojechał też do willi, gdzie postrzelono chłopaka w nogę. Choć właściciel broni miał ją legalnie, policja nie uwierzyła w jego wersję o wypadku. Tomek zobaczył zdjęcie gospodarza domu z Michałem, swoim ojczymem. Gdy ranny dostał w drodze do szpitala krwotoku wewnętrznego, ratownik zaczął podejrzewać, że właściciel willi może być niebezpieczny. Próbował ustalić, kim jest Robert Sadowski i co łączy go z Michałem. W szpitalu trwał audyt. Kaja chciała poradzić się Wrońskiego w pewnej sprawie, ale zastała Łukasza w dwuznacznej sytuacji z audytorką Aldoną Zakrzewską. Alicja odwiedziła Kaśkę, bo nie wiedziała, jak rozwiązać sytuację z Olkiem. Wieczorem Piotrowska poszła z Wiktorem na urodziny brata, gdzie spotkała Wojtka i swoje przyjaciółki.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

„Szpital św. Anny” odcinek 163 - streszczenie

Gośka będzie szukać mieszkania dla Sary. Jej siostra niespodziewanie zjawi się w szpitalu i spróbuje wymusić od niej pieniądze. Kiedy Abratowska odmówi, Sara zacznie jej grozić i ją szantażować. Sabina wyprowadzi ją z oddziału. W tym samym czasie na SOR trafi 16-latek potrącony przez kolegę, który pomylił pedały w samochodzie. Chłopak nagle poczuje silny ból brzucha. Gośka rozpozna skręt jelita i poprosi o pilną konsultację prof. Wrońskiego, bo konieczna będzie operacja. Sprawca wypadku zacznie mieć problemy z oddychaniem, a objawy wskażą na zawał. Ratownicy wyważą drzwi do mieszkania kobiety, która po upadku ma objawy paraliżu. Pani Janina szybko odzyska władzę w nogach i będzie chciała wrócić do domu, ale trafi na SOR pod opiekę dr. Rogowskiego. Tomek nadal będzie drążył sprawę swojego ojczyma i Sadowskiego. Umówi się z Wojtkiem na spotkanie i poprosi Hankę o pomoc.

„Szpital św. Anny” odcinek 163 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

163. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje 15 października 2026 roku o godzinie 16:50. Gośka będzie musiała zmierzyć się z groźbami i szantażem ze strony swojej siostry.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje, ratują pacjentów i mierzą się z presją dyżurów. Ich zawodowe sprawy przeplatają się z problemami rodzinnymi, miłością, ambicjami i konfliktami w zespole. Ważne miejsce zajmują też przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W obsadzie są m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk