"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 163

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-07 7:39

W 163. odcinku „Szpitala św. Anny” Gośka spróbuje znaleźć mieszkanie dla swojej siostry. Sara pojawi się jednak w szpitalu z zupełnie innym planem. Gdy Gośka odmówi jej pieniędzy, padną groźby i zacznie się szantaż. W tym samym czasie Tomek nie odpuści sprawy swojego ojczyma i Sadowskiego.

W poprzednim odcinku Kaja i Ada przygotowywały dla Grześka urodzinową imprezę niespodziankę. Na SOR trafił 65-letni sportowiec po upadku z drabiny, a dr Anna Knapik poprosiła Kaję o konsultację. Wiktor i lekarka zlecili kolejne badania, po których Kaja zaczęła podejrzewać, że za stan pacjenta odpowiadają sterydy. Musiała więc odbyć z nim szczerą rozmowę. Zespół Tomka pojechał też do willi, gdzie postrzelono chłopaka w nogę. Choć właściciel broni miał ją legalnie, policja nie uwierzyła w jego wersję o wypadku. Tomek zobaczył zdjęcie gospodarza domu z Michałem, swoim ojczymem. Gdy ranny dostał w drodze do szpitala krwotoku wewnętrznego, ratownik zaczął podejrzewać, że właściciel willi może być niebezpieczny. Próbował ustalić, kim jest Robert Sadowski i co łączy go z Michałem. W szpitalu trwał audyt. Kaja chciała poradzić się Wrońskiego w pewnej sprawie, ale zastała Łukasza w dwuznacznej sytuacji z audytorką Aldoną Zakrzewską. Alicja odwiedziła Kaśkę, bo nie wiedziała, jak rozwiązać sytuację z Olkiem. Wieczorem Piotrowska poszła z Wiktorem na urodziny brata, gdzie spotkała Wojtka i swoje przyjaciółki.

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„Szpital św. Anny” odcinek 163 - streszczenie

Gośka będzie szukać mieszkania dla Sary. Jej siostra niespodziewanie zjawi się w szpitalu i spróbuje wymusić od niej pieniądze. Kiedy Abratowska odmówi, Sara zacznie jej grozić i ją szantażować. Sabina wyprowadzi ją z oddziału. W tym samym czasie na SOR trafi 16-latek potrącony przez kolegę, który pomylił pedały w samochodzie. Chłopak nagle poczuje silny ból brzucha. Gośka rozpozna skręt jelita i poprosi o pilną konsultację prof. Wrońskiego, bo konieczna będzie operacja. Sprawca wypadku zacznie mieć problemy z oddychaniem, a objawy wskażą na zawał. Ratownicy wyważą drzwi do mieszkania kobiety, która po upadku ma objawy paraliżu. Pani Janina szybko odzyska władzę w nogach i będzie chciała wrócić do domu, ale trafi na SOR pod opiekę dr. Rogowskiego. Tomek nadal będzie drążył sprawę swojego ojczyma i Sadowskiego. Umówi się z Wojtkiem na spotkanie i poprosi Hankę o pomoc.

„Szpital św. Anny” odcinek 163 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

163. odcinek „Szpitala św. Anny” TVN wyemituje 15 października 2026 roku o godzinie 16:50. Gośka będzie musiała zmierzyć się z groźbami i szantażem ze strony swojej siostry.

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„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje, ratują pacjentów i mierzą się z presją dyżurów. Ich zawodowe sprawy przeplatają się z problemami rodzinnymi, miłością, ambicjami i konfliktami w zespole. Ważne miejsce zajmują też przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W obsadzie są m.in.:

  • Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
  • Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk
  • Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka
  • Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
  • Klaudia Koścista jako Marta Galica
  • Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
  • Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
  • Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
  • Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
  • Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
  • Anna Czartoryska-Niemczycka
  • Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
  • Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
  • Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
  • Maciej Makowski jako Bartek Hajduk
Ratownik medyczny bada stetoskopem nieprzytomną starszą kobietę. O serialu Szpital św. Anny przeczytasz na Eska.
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Serial Szpital św. Anny