„Na dobre i na złe”, odcinek 1007. Radek aresztuje Zuzę na oczach zszokowanej Blanki

Prawdziwe oblicze Zuzy wyjdzie na jaw w 1007. odcinku „Na dobre i na złe” dzięki przełomowi w policyjnym śledztwie. Funkcjonariusze wreszcie otrzymają materiały z leśnej fotopułapki, na których Dorota (Magdalena Wróbel) rozpozna Krawicz, niosącą małą Ninę. Po tym odkryciu Kowal natychmiast skontaktuje się z Radkiem (Mateusz Lisiecki-Waligórski) i potwierdzi winę rzekomej przyjaciółki lekarki.

Po otrzymaniu tych informacji w 1007. odcinku „Na dobre i na złe” Biegun przystąpi do natychmiastowego zatrzymania podejrzanej. Spanikowana Krawicz podejmie próbę ucieczki, jednak drogę skutecznie zagrodzi jej ochroniarz zatrudniony wcześniej przez Mario (Marcin Korcz). Cała akcja ujęcia porywaczki rozegra się na oczach całkowicie zdezorientowanej Blanki, która do ostatniej chwili nie będzie świadoma, kto naprawdę zabrał jej dziecko.

18

„Na dobre i na złe”, odcinek 1007. Wściekła Blanka zagrozi śmiercią porywaczce Niny

W 1007. odcinku „Na dobre i na złe” wszystkie karty zostaną odkryte, a zszokowana Milewska z trudem przyjmie te fakty do wiadomości. Lekarka zda sobie sprawę, że dopuściła do siebie i córki wyłącznie Zuzę, której w dodatku zdradziła sekrety dotyczące wyjazdu z Mario oraz przekazała nowy adres zamieszkania. Co więcej, przypomni sobie sytuację ze szpitala, kiedy przyłapie Krawicz trzymającą Ninę na rękach, lecz wówczas zupełnie nie połączy tego incydentu z uprowadzeniem dziewczynki.

Wszelkie wątpliwości prysną w 1007. odcinku „Na dobre i na złe”, gdy Radek zaprezentuje niezbite dowody winy zatrzymanej kobiety. Widząc to, zdesperowana matka straci nad sobą panowanie. Oszukana Milewska rzuci się z rękami na Krawicz i zacznie jej otwarcie grozić pozbawieniem życia.

- „Zabiję cię, słyszysz? Zabiję!” – zacznie powtarzać Blanka.

„Na dobre i na złe”, odcinek 1007. Radek powstrzyma Blankę przed atakiem na Zuzę

W 1007. odcinku „Na dobre i na złe” Biegun będzie musiał fizycznie interweniować, aby wzburzona lekarka nie zrobiła czegoś, co przysporzyłoby jej poważnych problemów z prawem. Sytuacja będzie już opanowana, ponieważ skuta kajdankami Krawicz straci jakąkolwiek szansę na ucieczkę i uniknięcie kary za swój czyn. Na miejscu zdarzenia bardzo szybko pojawi się również Dorota w towarzystwie policyjnych posiłków.

- „Nie! Blanka!” – zacznie powstrzymywać i przetrzymywać ją Radek.

- „Nienawidzę cię! Nienawidzę!!!” – doda Milewska.

Szarpana emocjami matka w 1007. odcinku „Na dobre i na złe” w końcu odpuści fizyczny atak na skutą kobietę. Zanim jednak funkcjonariusze wyprowadzą zatrzymaną, Blanka zażąda wyjaśnień od osoby, którą darzyła tak ogromnym zaufaniem. Wówczas okaże się, że motywem działania porywaczki była czysta zazdrość o życie lekarki.

- „Bo straciłam dziecko... Bo byłam w rozpaczy, bo runął cały mój świat! Bo ty miałaś wszystko... a ja nic!” – wybuchnie Zuza.

Kiedy oglądać 1007. odcinek serialu „Na dobre i na złe”?

Telewizyjna premiera 1007. odcinka „Na dobre i na złe” została zaplanowana na środę, 2 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.