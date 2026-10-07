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W poprzednim odcinku Hubert postanowił zgłosić na policję atak na Adama. Zastraszony chłopak podczas przesłuchania uparcie twierdził jednak, że nie rozpoznaje Daniela. Asia zapytała Natalię o szanse w sądowym sporze z Lucyną, ale prawniczka nie miała dla niej dobrych wiadomości. Bruno porozmawiał z Amelią, która dowiedziała się o aresztowaniu Karoliny i ostrzegła syna przed jej mściwą naturą. Po wyjściu Karoliny na wolność Stański odsunął się od partnerki i nalegał, by zrezygnowała z pracy w hotelu oraz zajęła się domem. Kacper znów trafił do Feel Good, gdzie coraz bardziej ulegał urokowi Luizy. Kolejne spotkanie z nią zmotywowało go do działania. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3420 - streszczenie
Karolina zrobi wszystko, by wrócić do pracy w hotelu, ale Bruno nie zmieni zdania. Na dodatek przekaże Justinowi większość jej obowiązków, co wywoła u żony gwałtowną reakcję. Po wyjściu Adama ze szpitala Hubert spróbuje namówić go na rozmowę z Weroniką. Dziennikarka wkrótce odwiedzi też Lucynę. Tymczasem Kacper będzie rozwijał projekt obroży dla kotów, która ma odstraszać ptaki i ograniczać ich instynkt łowiecki. Podzieli się swoim pomysłem z Luizą, a wyznanie o zespole Aspergera nie zmieni jej nastawienia. Ich spotkanie zobaczy Aro i od razu poczuje ukłucie zazdrości.
„Barwy szczęścia” odcinek 3420 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3420. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 15 października 2026 roku o godz. 20:05 w TVP2. Warto jednak przed emisją sprawdzić aktualny program stacji.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz zawodowymi kryzysami. To ludzie z różnych pokoleń, którzy inaczej patrzą na życie i co rusz stają przed trudnymi decyzjami. W serialu grają m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak