"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3420

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-07 7:09

W 3420 odcinku „Barw szczęścia” Karolina będzie walczyć o powrót do pracy w hotelu. Bruno pozostanie jednak nieugięty i podejmie decyzję, która jeszcze bardziej ją rozwścieczy. Między małżonkami zrobi się naprawdę nerwowo. W tym samym czasie Aro nie przejdzie obojętnie obok spotkania Luizy i Kacpra.

Mężczyzna w garniturze przytula kobietę w gabinecie, a inny mężczyzna ich obserwuje. O Barwach Szczęścia czytaj w Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Hubert postanowił zgłosić na policję atak na Adama. Zastraszony chłopak podczas przesłuchania uparcie twierdził jednak, że nie rozpoznaje Daniela. Asia zapytała Natalię o szanse w sądowym sporze z Lucyną, ale prawniczka nie miała dla niej dobrych wiadomości. Bruno porozmawiał z Amelią, która dowiedziała się o aresztowaniu Karoliny i ostrzegła syna przed jej mściwą naturą. Po wyjściu Karoliny na wolność Stański odsunął się od partnerki i nalegał, by zrezygnowała z pracy w hotelu oraz zajęła się domem. Kacper znów trafił do Feel Good, gdzie coraz bardziej ulegał urokowi Luizy. Kolejne spotkanie z nią zmotywowało go do działania. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3420 - streszczenie

Karolina zrobi wszystko, by wrócić do pracy w hotelu, ale Bruno nie zmieni zdania. Na dodatek przekaże Justinowi większość jej obowiązków, co wywoła u żony gwałtowną reakcję. Po wyjściu Adama ze szpitala Hubert spróbuje namówić go na rozmowę z Weroniką. Dziennikarka wkrótce odwiedzi też Lucynę. Tymczasem Kacper będzie rozwijał projekt obroży dla kotów, która ma odstraszać ptaki i ograniczać ich instynkt łowiecki. Podzieli się swoim pomysłem z Luizą, a wyznanie o zespole Aspergera nie zmieni jej nastawienia. Ich spotkanie zobaczy Aro i od razu poczuje ukłucie zazdrości.

„Barwy szczęścia” odcinek 3420 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3420. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 15 października 2026 roku o godz. 20:05 w TVP2. Warto jednak przed emisją sprawdzić aktualny program stacji.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz zawodowymi kryzysami. To ludzie z różnych pokoleń, którzy inaczej patrzą na życie i co rusz stają przed trudnymi decyzjami. W serialu grają m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: streszczenie odcinka 3417
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barwy szczęścia