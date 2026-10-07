W poprzednim odcinku Hubert postanowił zgłosić na policję atak na Adama. Zastraszony chłopak podczas przesłuchania uparcie twierdził jednak, że nie rozpoznaje Daniela. Asia zapytała Natalię o szanse w sądowym sporze z Lucyną, ale prawniczka nie miała dla niej dobrych wiadomości. Bruno porozmawiał z Amelią, która dowiedziała się o aresztowaniu Karoliny i ostrzegła syna przed jej mściwą naturą. Po wyjściu Karoliny na wolność Stański odsunął się od partnerki i nalegał, by zrezygnowała z pracy w hotelu oraz zajęła się domem. Kacper znów trafił do Feel Good, gdzie coraz bardziej ulegał urokowi Luizy. Kolejne spotkanie z nią zmotywowało go do działania. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3420 - streszczenie

Karolina zrobi wszystko, by wrócić do pracy w hotelu, ale Bruno nie zmieni zdania. Na dodatek przekaże Justinowi większość jej obowiązków, co wywoła u żony gwałtowną reakcję. Po wyjściu Adama ze szpitala Hubert spróbuje namówić go na rozmowę z Weroniką. Dziennikarka wkrótce odwiedzi też Lucynę. Tymczasem Kacper będzie rozwijał projekt obroży dla kotów, która ma odstraszać ptaki i ograniczać ich instynkt łowiecki. Podzieli się swoim pomysłem z Luizą, a wyznanie o zespole Aspergera nie zmieni jej nastawienia. Ich spotkanie zobaczy Aro i od razu poczuje ukłucie zazdrości.

„Barwy szczęścia” odcinek 3420 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3420. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 15 października 2026 roku o godz. 20:05 w TVP2. Warto jednak przed emisją sprawdzić aktualny program stacji.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz zawodowymi kryzysami. To ludzie z różnych pokoleń, którzy inaczej patrzą na życie i co rusz stają przed trudnymi decyzjami. W serialu grają m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak