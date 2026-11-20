Koszykarze Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz pokonali Energa Czarni Słupsk 95:58. Spotkanie rozstrzygnęło się w czterech kwartach, z których każda padła łupem gospodarzy. Pierwsza zakończyła się wynikiem 20:17, druga 28:18, trzecia 25:11, a czwarta 22:12.

Punkty dla Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz

Najwięcej punktów dla bydgoskiej drużyny zdobył Jayden Taylor, który rzucił ich 21. Jalen Thomas dorzucił 13 punktów, a po 12 zapisali na swoim koncie Jordan Ogundiran i Martyce Kimbrough. David Brembly uzyskał 10 punktów.

Piotr Wińkowski zdobył 8 punktów, Denzel Andersson 6, Karol Kamiński 5, a po 4 punkty rzucili Hugo Toom i Bartosz Ptak. Marcin Nowakowski zakończył mecz z zerowym dorobkiem punktowym.

Punkty dla Energa Czarni Słupsk

W zespole ze Słupska najskuteczniejszy był Tyler Cheese z 11 punktami. Mason Madsen zdobył 10 punktów, Keevan Veinot 7, a po 6 rzucili Jan Pluta i Robert Carpenter.

Demond Robinson, Djordje Dimitrijević i Dominik Grudziński zanotowali po 5 punktów. Kacper Borowski zdobył 3 punkty, a Aleksander Kornacki nie powiększył dorobku drużyny.