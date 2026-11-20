Dawid zaskoczy Zuzę w 1007. odcinku „Na dobre i na złe”

W 1007. odcinku „Na dobre i na złe” Dawid oraz Sergiusz nie będą zamierzali zostawić Zuzy w spokoju, dopóki kobieta ostatecznie nie uprowadzi ponownie córki Blanki (Pola Gonciarz) i Maria (Marcin Korcz), by przekazać dziecko w ich ręce. Sam Poznański będzie miał mocno ograniczone pole manewru, ponieważ będzie przebywał w więzieniu, do którego trafi wcześniej za sprawą Milewskiego. Z tego powodu po raz kolejny wyśle do Krawicz swojego podwładnego.

Tym razem jednak w 1007. odcinku „Na dobre i na złe” Rapacki zrezygnuje z wcześniejszego umawiania spotkania z Krawicz. Zamiast tego podejdzie do niej znienacka podczas zakupów w sklepie. Dawid bezceremonialnie zaczepi Zuzę i postawi jej mrożące krew w żyłach ultimatum w sprawie Niny. Stawką w tej grze stanie się już nie tylko bezpieczeństwo małej dziewczynki, lecz także życie samej porywaczki.

- „Przywieziesz dziecko i ono przeżyje, albo nie przeżyjesz ani ty, ani dziecko” – Dawid postawi sprawę jasno.

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Zuza przyjmie warunki gangstera w 1007. odcinku „Na dobre i na złe”

Słowa te wywołają u Zuzy w 1007. odcinku „Na dobre i na złe” ogromne przerażenie. Kobieta błyskawicznie zrozumie, że zarówno Dawid, jak i stojący za nim Sergiusz, są śmiertelnie poważni. Krawicz nie będzie mieć co do tego złudzeń, gdyż świetnie będzie znać bezwzględnego Poznańskiego z czasów, kiedy pracowała w kancelarii prawnej i obsługiwała jego interesy.

W rezultacie w 1007. odcinku „Na dobre i na złe” przyparta do muru Krawicz postanowi ugiąć się pod żądaniami przestępców, którzy nie zostawią jej żadnej alternatywy. Odmowa oznaczałaby dla niej ryzyko utraty życia razem z Niną. Co prawda kobieta nie będzie miała żadnej gwarancji, że po przekazaniu córki Milewskich w ręce Sergiusza dziewczynka i tak nie zginie, jednak spełnienie rozkazu zapewni bezpieczeństwo przynajmniej samej Zuzie.

Policja zatrzyma Krawicz w 1007. odcinku „Na dobre i na złe”

Właśnie z tego powodu w 1007. odcinku „Na dobre i na złe” Zuza pojawi się w posiadłości Milewskich, dokąd Blanka zdąży już wrócić razem z Niną. Nieświadoma zagrożenia żona Maria wpuści do środka rzekomą przyjaciółkę, dzięki czemu porywaczka znów znajdzie się tuż obok dziecka.

Sytuacja będzie jednak wyglądać inaczej niż poprzednio, ponieważ bezpieczeństwa dziewczynki zacznie pilnować nie tylko wynajęty przez Milewskiego ochroniarz, ale również podejrzliwy wobec Krawicz Radek Biegun (Mateusz Lisiecki-Waligórski). Mężczyzna odkryje zresztą, z kim wcześniej widziała się kobieta.

Jego czujność w 1007. odcinku „Na dobre i na złe” okaże się w pełni uzasadniona, gdyż policja zdobędzie twarde dowody winy Zuzy i ostatecznie dokona jej zatrzymania.

Kiedy oglądać 1007. odcinek „Na dobre i na złe”? Data emisji

Telewizyjną premierę 1007. odcinka serialu „Na dobre i na złe” zaplanowano na środę, 2 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.