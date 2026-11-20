"Barwy szczęścia", odcinek 3455. Karolina poda Brunowi leki nasenne

W 3455 odcinku "Barw szczęścia" u Bruna pojawią się o poranku nie tylko dotkliwe dolegliwości żołądkowe, ale również wysoka gorączka. Trudno jednoznacznie ocenić, czy nagła niedyspozycja będzie dziełem przypadku, czy może efektem celowego działania jego żony chcącej odzyskać wpływy w hotelu. Biorąc pod uwagę fakt, że po swoim zawieszeniu to właśnie ona odpowiada za przygotowywanie mu posiłków, taki scenariusz wydaje się wysoce prawdopodobny.

W 3455 odcinku "Barw szczęścia" Karolina kategorycznie sprzeciwi się temu, aby osłabiony mąż jechał do firmy. Sam Stański będzie miał jednak w tej kwestii zupełnie inne zdanie. Jak informuje portal swiatseriali.interia.pl, w obliczu oporu partnera kobieta zdecyduje się na radykalne posunięcie, które ostatecznie zmusi go do pozostania w domowym łóżku.

- „Nic mi nie jest… Mam pilne sprawy do załatwienia z Justinem” – powie jedynie Bruno, zanim Karolina wręczy mu napar z rumianku wymieszany z kroplami żołądkowymi, po których mężczyzna natychmiast zapadnie w głęboki sen.

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Powrót Karoliny do hotelu w 3455 odcinku "Barw szczęścia"

Chwilę później w 3455 odcinku "Barw szczęścia" kobieta skonfiskuje telefon śpiącego męża, chcąc mieć pewność, że żaden dzwonek go nie wybudzi, a następnie sama ruszy do firmy. W hotelu Kajtek (Jakub Dmochowski) oraz Justin (Jasper Sołtysiewicz) będą właśnie w trakcie omawiania istotnych kwestii biznesowych. Obaj zostaną kompletnie zaskoczeni widokiem wchodzącej pewnym krokiem Karoliny, która niespodziewanie stanie w drzwiach.

- „Co ty tu robisz? I gdzie jest Bruno?” – zapyta zdziwiony Kajtek.

- „Musiał niestety zostać w domu... Ja go dzisiaj zastępuję” – odpowie z uśmiechem Karolina, po czym odwróci się na pięcie i skieruje prosto do gabinetu szefa.

W 3455 odcinku "Barw szczęścia" Justin będzie początkowo stanowczo przeciwny jakiejkolwiek współpracy z żoną właściciela. Pod nieobecność Bruna nie będzie miał jednak żadnej alternatywy. Stańska szybko wezwie go na rozmowę i, ku jego zaskoczeniu, pochwali go oraz powierzy mu realizację kolejnego zadania dla bardzo istotnego kontrahenta.

- „Nie zamierzam pracować z Karoliną po tych wszystkich świństwach, które mi zrobiła” – oświadczy Kajtkowi Justin.

- „Chyba nie masz wyjścia” – oceni krótko Cieślak.

- „Wiem, że jeśli chodzi o hotel, można ci ufać” – skomplementuje podwładnego Stańska.

Bruno zdemaskuje żonę w 3455 odcinku "Barw szczęścia"

Takie zachowanie szefowej w 3455 odcinku "Barw szczęścia" wzbudzi w Justinie natychmiastową podejrzliwość. Zaniepokojony o los Bruna pracownik postanowi od razu nawiązać z nim kontakt. Nie będzie jednak zdawał sobie sprawy z tego, że telefon Stańskiego znajduje się w rękach Karoliny, która po przeczytaniu wiadomości zacznie otwarcie drwić z nadawcy.

- „Bruno bardzo wyraźnie dał do zrozumienia, że nie chce tu Karoliny. Więc albo jest umierający, albo coś tu jest nie tak” – przekaże Kajtkowi swoje obawy Justin.

- „Nie masz się komu poskarżyć? Biedactwo…” – zakpi z niego Karolina.

Ostatecznie w 3455 odcinku "Barw szczęścia" Bruno otworzy oczy, choć wciąż będzie mocno otępiały po zażyciu zaaplikowanych przez partnerkę substancji. Karolina zdąży do tego momentu wrócić do domu i będzie zachowywać się zupełnie naturalnie. Prawda wyjdzie jednak na jaw, gdy Stański znajdzie w jej rzeczach podane mu wcześniej lekarstwa, czego jej nie daruje.

- „Spałem cały dzień?” – zapyta skrajnie wyczerpany Bruno.

- „I bardzo dobrze. Sen to najlepsze lekarstwo. Jutro obudzisz się już zupełne zdrowy” – stwierdzi spokojnie Karolina.

- „Co ty knujesz?” – rzuci po chwili wściekły mąż, kiedy wreszcie odkryje jej podstęp.

"Barwy szczęścia", odcinek 3455. Kiedy emisja w TVP2?

Telewizyjna premiera 3455 odcinka serialu "Barwy szczęścia" zaplanowana została na piątek, 4 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.