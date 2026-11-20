Piłkarze Śląska Wrocław pokonali Pogoń Szczecin 2:1 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem.

Wynik rywalizacji otworzył w 59. minucie zawodnik gospodarzy Jordi Sanchez, który zdobył bramkę uderzeniem głową. Wyrównanie dla gości przyniósł gol, którego w 66. minucie strzelił Marko Dijaković. Zwycięstwo drużynie z Wrocławia zapewnił Adam Ciućka, trafiając do siatki w 81. minucie.

Mecz na stadionie obejrzało 16 521 widzów. Arbitrem głównym spotkania był Paweł Raczkowski z Warszawy.

Żółte kartki otrzymali Darko Czurlinow z Pogoni Szczecin oraz Grzegorz Tomasiewicz reprezentujący Śląsk Wrocław.

Składy w jakich wystąpiły zespoły

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Hussein Ali (85. Filip Cuić), Alessandro Riccio (73. Attila Szalai), Dimitris Keramitsis, Lukas Willen - Patryk Dziczek, Natan Ława (66. Jan Biegański), Maciej Wojciechowski (85. Jacek Czapliński), Darko Czurlinow, Paul Mukairu (73. Kamil Grosicki) - Jordi Sanchez.

Śląsk Wrocław: Karol Niemczycki - Dominik Szala, Marko Dijaković, Lamine Ba - Piotr Samiec-Talar, Marc Llinares (86. Mariusz Malec), Malaly Dembele (60. Przemysław Banaszak), Karol Linetty, Grzegorz Tomasiewicz (76. Jorge Yriarte), Alex Timossi Andersson (86. Jan Jurcec) - Eniss Shabani (60. Adam Ciućka).