DevelopRes Rzeszów wygrywa z UNI Opole
Siatkarki DevelopRes Rzeszów pokonały UNI Opole 3:1 w meczu Ekstraklasy. Pierwsza partia zakończyła się porażką rzeszowianek 22:25, jednak w kolejnych trzech setach zwyciężyły one do 15, 19 i 21.
Składy obu zespołów
DevelopRes Rzeszów: Weronika Centka-Tietianiec, Alicja Grabka, Marrit Jasper, Uliana Kotar, Taylor Mims, Julita Piasecka, libero, Mika Grbavica, Martyna Łazowska, Magdalena Bukovska.
UNI Opole: Vasja Filipović, Natalia Kecher, Iga Kępa, Gabriela Makarowska-Kulej, Sydney Palazzolo, Andriana Pawłyk, Klaudia Łyduch (libero), Wirginia Mulka, Daria Wieczorek, Katrzyna Zaroślińska-Król.