Superpandora w "Hotelu Paradise 13" bez Sorayi. Uczestniczka czekała w Tajlandii miesiąc

Tuż przed wielkim finałem programu organizowana jest Superpandora, czyli jedno z najbardziej kluczowych spotkań całej edycji. To właśnie wtedy gracze mają okazję podsumować najważniejsze momenty, wyjaśnić dawne spory i otwarcie przedyskutować sytuacje, które miały miejsce w murach hotelu. Okazuje się jednak, że na to wydarzenie nie wracają wszyscy dawni mieszkańcy. Soraya, wyeliminowana na wcześniejszym etapie 13. sezonu, była przekonana, że otrzyma zaproszenie. Z jej relacji na Instagramie wynika, że po odpadnięciu z gry spędziła jeszcze cały miesiąc w Tajlandii i nie wracała od razu do Polski. Właśnie z tego powodu zakładała, że weźmie udział w finałowej konfrontacji. Podobno taką informację miała przekazaną od produkcji show.

Gdy jedna z internautek zapytała w wiadomości, czy brak zaproszenia to bezpośrednia decyzja twórców formatu, Soraya zareagowała na Instagramie słowami „uwierzcie, że też byłam w lekkim szoku :)”. Z kolei innemu fanowi była uczestniczka odpisała „również tak myślałam, zaraz siadam do odcinka tak swoją drogą :)”.

Soraya z "Hotelu Paradise 13" komentuje decyzję produkcji

Jedna z komentujących osób zauważyła, że identyczne prawo do obecności na Superpandorze powinno przysługiwać każdemu graczowi. Ktoś inny ocenił wprost, że pominięcie dziewczyny to bardzo słabe posunięcie ze strony realizatorów. Internauci dopytywali także, czy produkcja w jakikolwiek sposób wytłumaczyła jej wcześniej brak zaproszenia, na co Soraya odpisała krótko na Instagramie „nie”.

Soraya podsumowuje swój udział w "Hotelu Paradise 13"

Reakcje oraz nagrania na Instagramie jako odpowiedzi na pytania widzów pokazują wyraźnie, że taki finał telewizyjnej przygody kompletnie ją zaskoczył, a ona sama liczyła najwyraźniej na zupełnie inne pożegnanie z formatem.