Orlen Oil Motor Lublin zakończył kompletowanie składu na kolejny sezon. W zespole brązowych medalistów pozostaje kapitan i indywidualny wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, którego umowa będzie obowiązywać do końca 2028 roku. Klub, który od pięciu lat nie opuszczał podium żużlowej ekstraligi, zatrzymał również Kacpra Worynę, Martina Vaculika, Mateusza Cierniaka, który przekroczył limit 24 lat, oraz juniora Bartosza Bańbora.

Nowe twarze w drużynie. Kto odszedł z Lublina?

Do trzykrotnych mistrzów Polski dołączyli 22-letni Niemiec Norick Bloedron z mistrzowskiej Pres Grupy Deweloperskiej z Torunia i 19-letni Czech Adam Bednar, który jeździł ostatnio w Stali Gorzów. Bloedron uzyskał w minionym sezonie średnią biegową 1,562, co dało mu siódme miejsce wśród żużlowców formacji U24. Bednar zakończył rozgrywki ze średnią 1,737, ustępując wśród startujących w lidze juniorów tylko Ukraińcowi Nazarowi Parnickiemu z Fogo Unii Leszno, który osiągnął wynik 1,910.

Z zespołem pożegnał się Szwed Fredrik Lindgren, przenosząc się do Bayersystem GKM Grudziądz. Wychowanek Motoru, junior Bartosz Jaworski został wypożyczony na rok do H. Skrzydlewska Orła Łódź.

Nowi zawodnicy i wiceprezes klubu o przyszłości

Obaj młodzi żużlowcy z optymizmem patrzą na jazdę w nowych barwach.

„Samo reprezentowanie Lublina to ogromny zaszczyt. Podobał mi się ten klub, a samo spotkanie tutaj podczas fazy play off było dla mnie naprawdę wyjątkowym doświadczeniem, a jazda z Bartkiem, jednym z najlepszych żużlowców wszech czasów, to wielka dla mnie szansa rozwoju” – powiedział Bloedron.

Czeski zawodnik również traktuje ten transfer jako ważny etap w karierze.

„Myślę, że od Bartka, Kacpra i Martina zdobędę bardzo dużo doświadczenia. Jestem o tym przekonany i właśnie dlatego zdecydowałem się dołączyć do drużyny. Mam nadzieję, że kibice będą mieli radość z mojej jazdy, moich wyników i wyników całego zespołu” – podkreślił Bednar.

Wiceprezes Motoru, Piotr Więckowski, odniósł się do zmian w kadrze.

„Korekty w kadrze zespołu mają stanowić jego wzmocnienie, bo nadal chcemy walczyć o najwyższe cele” – nie ukrywa Więckowski.