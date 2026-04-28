"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1025

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" w ostatnim odcinku postawił na mocne uderzenie, gdyż huczna impreza bankowców zakończyła się brutalnym morderstwem. W łazience znaleziono ciało dyrektora Marka Mareckiego, którego ktoś przebił ceremonialnym mieczem wręczanym zazwyczaj najlepszym pracownikom. Choć głównym podejrzanym stał się upokorzony sprzedawca kredytów Adrian Rogowski, to dzięki nagraniom z kamer śledczy odkryli, że w pobliżu miejsca zbrodni kręcił się także księgowy Jerzy Nowicki. Policja ostatecznie dopadła uciekającego Rogowskiego w mieszkaniu wspomnianego księgowego, co mocno skomplikowało obraz całej sytuacji. Równolegle obserwowaliśmy sprawę Igora Weissa, który trafił do aresztu za zabójstwo dziewczyny, mimo że Kalicka przeczuwała, że mężczyzna wziął winę na siebie, aby kryć kogoś innego. Zobaczmy zatem, jakie sekrety wyjdą na jaw w nadchodzącym czasie.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1025 - streszczenie

Wrocławscy funkcjonariusze otrzymują wezwanie do tragicznego znaleziska, jakim jest wyłowione z rzeki ciało dwunastoletniej Amelki Skiby. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazuje, że przyczyną śmierci dziewczynki było uduszenie, a jej ciało znajdowało się w wodzie przez kilka dni. Podczas wizyty w domu ofiary policjanci zastają matkę pod silnym wpływem leków przeciwbólowych, co wyjaśnia, dlaczego kobieta nie zgłosiła zniknięcia córki. Starsza siostra ofiary, Patrycja, była przekonana, że Amelka po prostu uciekła z domu z własnej woli. W trakcie śledztwa kryminalni docierają do opuszczonego budynku fabrycznego, gdzie zabezpieczają bluzę należącą do dwunastolatki, na której widnieją ślady biologiczne. Głównym podejrzanym w tej sprawie staje się siedemnastoletni Brajan, którego powiązania z dziewczynką są teraz szczegółowo badane. Tymczasem Garda, działając w tajemnicy, analizuje okoliczności związane ze śmiercią Bosackiego.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1025 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych postępów we wrocławskich śledztwach, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w najbliższy wtorek. Produkcja od lat przyciąga przed ekrany miłośników zagadek kryminalnych, którzy chcą poznać finał skomplikowanych spraw prowadzonych przez policję. Nowe odcinki są emitowane regularnie, dając szansę na poznanie metod pracy tutejszego wydziału dochodzeniowo-śledczego. Najnowszy epizod zostanie zaprezentowany już niebawem na antenie popularnej stacji komercyjnej. "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1025 zostanie wyemitowany 5 maja 2026 o godzinie 20:30 w TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to prawdziwa gratka dla każdego, kto lubi patrzeć na ręce policjantom z wydziału dochodzeniowo-śledczego we Wrocławiu. Razem z inspektorem Kubisem i jego ludźmi możecie zagłębić się w mroczne zakamarki miasta, gdzie czekają sprawy dotyczące napadów czy poważnych zbrodni. Każdy z zespołów ma swoje unikalne metody pracy, ale wszystkich łączy ogromna determinacja w ściganiu przestępców. Serial łączy w sobie napięcie z osobistymi wątkami funkcjonariuszy, co sprawia, że postacie te wydają się niezwykle autentyczne. W obsadzie tego serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)