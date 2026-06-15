Zatrzymanie w Bolesławcu. 21-latka szukało 17 prokuratur z całej Polski

Policyjny pościg zakończony w Bolesławcu. 21-latek w rękach kryminalnych z Jeleniej Góry

Skuteczna akcja policjantów z Wydziału Kryminalnego jeleniogórskiej komendy miejskiej doprowadziła do ujęcia mężczyzny, który od dłuższego czasu pozostawał nieuchwytny. W piątek, 12 czerwca 2026 roku, w jednym z mieszkań na terenie Bolesławca funkcjonariusze zatrzymali 21-letniego mieszkańca tego miasta. Był on podejrzewany o liczne oszustwa internetowe, a jego ofiarami padały osoby z całego kraju. To zatrzymanie w Bolesławcu jest zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy operacyjnej policjantów z Jeleniej Góry, którzy namierzyli kryjówkę poszukiwanego.

Poszukiwany przez 17 prokuratur. Oszust od miesięcy wymykał się sprawiedliwości

Zatrzymany 21-latek był osobą o wielu twarzach w kartotekach organów ścigania. Jak ustalili śledczy, mężczyzna był intensywnie poszukiwany w związku z licznymi postępowaniami dotyczącymi wyłudzeń. Potrzebę ustalenia jego miejsca pobytu zgłosiło aż 17 prokuratur z różnych regionów Polski. Mężczyzna, świadomy ciążących na nim zarzutów, przez kilkanaście miesięcy skutecznie się ukrywał, często zmieniając adresy i przemieszczając się pomiędzy miastami. Co więcej, Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim wydał za nim nakaz doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej wcześniej kary pozbawienia wolności.

Sprzedawał fałszywe bilety w internecie. Jak działał oszust z Bolesławca?

Schemat działania 21-latka był prosty, ale bardzo skuteczny. Mężczyzna wykorzystywał popularne internetowe portale ogłoszeniowe i serwisy sprzedażowe do oferowania rzekomych biletów na atrakcyjne wydarzenia, takie jak koncerty, festiwale czy mecze. W rzeczywistości nigdy nie posiadał oferowanych wejściówek, a jego celem było jedynie wyłudzenie pieniędzy. Po nawiązaniu kontaktu z ofiarą pobierał zaliczki lub całe kwoty za bilety, a następnie natychmiast urywał wszelki kontakt, blokując numery i profile. Zebrany materiał dowodowy pozwolił policjantom na przedstawienie mu aż 16 zarzutów dotyczących oszustw na portalach ogłoszeniowych i sprzedaży nieistniejących biletów.

Nawet 8 lat więzienia za oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zakupach online

Po zakończeniu czynności procesowych 21-latek trafił prosto do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, gdzie rozpoczął odbywanie zaległej kary więzienia. Niezależnie od tego, za serię nowych oszustw grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policja przy tej okazji przypomina, że cyberprzestępcy często wykorzystują presję czasu i pozornie atrakcyjne oferty, aby uśpić czujność kupujących. Dlatego funkcjonariusze ponownie apelują o rozsądek podczas zakupów w sieci. Zawsze należy weryfikować wiarygodność sprzedawcy, unikać przelewów na prywatne konta i uważać na oferty, które wydają się zbyt dobre, aby mogły być prawdziwe.

Źródło: Policja.pl