"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 417

W ostatnim czasie w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" wydarzyło się naprawdę wiele, a odkryte w hangarze przez Jimenę kompromitujące zdjęcia stały się dopiero początkiem lawiny zdarzeń. Niedługo potem Abel zdecydował się na odważny krok i publicznie wyjawił, że rzekoma ciąża kobiety była od samego początku jedynie cynicznym kłamstwem. Te szokujące wieści sprawiły, że Manuel w końcu uwierzył w realną szansę na unieważnienie swojego nieszczęśliwego małżeństwa. W międzyczasie Pelayo zdobył się na trudną szczerość wobec Cataliny, przyznając, że zajął się nielegalnym handlem bronią tuż po tragicznej śmierci swoich rodziców. Zmiany nie ominęły też personelu, ponieważ Rómulo podjął ostateczną decyzję o zatrudnieniu zupełnie nowego szefa służby. Czego zatem należy spodziewać się w nadchodzącym odcinku?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 417 - streszczenie

W 417. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" atmosfera w rezydencji staje się wyjątkowo gęsta za sprawą otwartego konfliktu Jimeny z jej bliskimi. Bohaterka nie zamierza już milczeć i zarzuca rodzinie, że od zawsze ignorowali jej zdanie oraz potrzeby. Te trudne chwile popychają ją do tragicznego w skutkach czynu, jakim jest próba odebrania sobie życia. Tymczasem Catalina podejmuje ostateczną decyzję w sprawie swojej relacji i oficjalnie zrywa zaręczyny z Pelayo. W części przeznaczonej dla służby również dochodzi do istotnych odkryć, ponieważ Lope orientuje się, że znaleziona torba z pieniędzmi w rzeczywistości należała do Very. Do pałacowego personelu dołącza nowa postać, a mianowicie Ricardo Pellicer, który obejmuje stanowisko nowego szefa służby.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 417 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością chcą wiedzieć, w którym momencie te wszystkie wątki znajdą swoją kontynuację na ekranie. Telewizja Polska dba o to, by losy mieszkańców posiadłości regularnie gościły w domach widzów w godzinach popołudniowych. Warto zasiąść przed telewizorem punktualnie, aby nie przegapić żadnej z ważnych scen z udziałem Jimeny czy Cataliny. Najnowsze wydarzenia z posiadłości rodu Luján zostaną pokazane już niebawem. Emisja odcinka numer 417 odbędzie się 23 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie opowieści, w której romans przeplata się z mrocznymi sekretami z przeszłości, ta hiszpańska telenowela jest świetnym wyborem. Historia skupia się na losach Jany, która zatrudnia się w wielkim pałacu jako służąca, by pomścić matkę, ale niespodziewanie zakochuje się w synu markiza. To klasyczne starcie różnych warstw społecznych, osadzone w pięknych realiach południowej Hiszpanii z początku dwudziestego wieku. Produkcja przyciąga uwagę dzięki ciekawym postaciom i licznym intrygom, które nie pozwalają na nudę podczas seansu. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

(jako Jana Expósito) Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

(jako Cruz Ezquerdo de Luján) Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

(jako Alonso de Luján) Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

(jako Manuel Luján Ezquerdo) María Castro (jako Pía Adarre)

(jako Pía Adarre) Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

(jako Rómulo Baeza) Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

(jako Mauro Moreno) Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

(jako Simona Martínez) Teresa Quintero (jako Candela García)

(jako Candela García) Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

(jako Catalina Luján) Paula Losada (jako Jimena)

(jako Jimena) Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

(jako Leonor Luján Ezquerdo) Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

(jako Juan Ezquerdo) Marga Martínez (jako Petra Arcos)

(jako Petra Arcos) Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

(jako Lope Ruiz) Sara Molina (jako María Fernández)

(jako María Fernández) Laura Simón (jako Lola Montoro)

(jako Lola Montoro) Rafa de Vera (jako Conrado Funes)