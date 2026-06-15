Seria podpaleń w Wieliczce. Policja zatrzymała 32-letniego sprawcę

Nocna seria podpaleń w Wieliczce. Spłonęły samochody i hala sportowa

Do niebezpiecznych zdarzeń doszło wieczorem 10 czerwca na terenie Wieliczki i w pobliskich Grabówkach. Najpierw ogień pojawił się przy Szkole Podstawowej nr 6, gdzie podpalono plastikowy pojemnik na śmieci. Płomienie uszkodziły również pokrycie balonu hali sportowej, która znajduje się tuż obok. Chwilę później, prawdopodobnie ten sam sprawca, zaatakował na parkingu w Grabówkach. Jego celem stały się tam trzy zaparkowane samochody osobowe, które zostały podpalone.

Szybka akcja policji. Podpalacz z Wieliczki w rękach kryminalnych

Dzień po zdarzeniu, 11 czerwca, na komendę policji zgłosił się przedstawiciel uszkodzonego obiektu sportowego. Wstępnie oszacował straty na kwotę około 10 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Wieliczki, którzy rozpoczęli intensywne śledztwo. Dzięki dokładnej analizie zebranych dowodów oraz powiązaniu sprawy z wcześniejszymi, podobnymi incydentami, funkcjonariusze szybko wytypowali podejrzanego. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Wieliczki, który został zatrzymany na terenie miasta.

Areszt i poważne zarzuty. Co grozi 32-letniemu podpalaczowi?

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Odpowie za zniszczenie mienia poprzez podpalenie trzech aut marek Mazda, Opel i Nissan, a także za podpalenie pojemnika na odpady. Najpoważniejszy zarzut dotyczy jednak usiłowania sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru, który mógł zagrozić mieniu w wielkich rozmiarach. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 32-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl