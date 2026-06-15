Oszustwo na wnuczka w Dębicy. 18-latek zatrzymany z całą gotówką

Oszustwo na wnuczka w Dębicy. Seniorka straciła oszczędności życia

Dramat 88-letniej mieszkanki gminy Dębica rozpoczął się 10 czerwca od telefonu rzekomego wnuczka. Oszust przekonał kobietę, że spowodował wypadek, w którym ucierpiała ciężarna kobieta i pilnie potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Chwilę później do rozmowy włączył się kolejny fałszywy rozmówca podający się za policjanta, który potwierdził całą historię. Seniorka, nie podejrzewając podstępu, przygotowała ponad 14 tysięcy złotych oraz około 6 tysięcy euro. Po gotówkę zgłosił się podstawiony kurier, któremu kobieta przekazała swoje oszczędności. Dopiero po jego wyjściu zorientowała się, że padła ofiarą dotkliwego oszustwa.

Błyskawiczna akcja policji w Brzeźnicy. 18-letni „odbierak” w rękach kryminalnych

Sprawą natychmiast po zgłoszeniu zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego w Dębicy. Intensywne działania operacyjne pozwoliły w bardzo krótkim czasie ustalić tożsamość mężczyzny, który odebrał pieniądze od seniorki. Funkcjonariusze namierzyli również pojazd, którym poruszał się tzw. „odbierak” biorący udział w przestępczym procederze. Zaledwie kilkadziesiąt minut po dokonaniu oszustwa, na terenie pobliskiej Brzeźnicy, policjanci zatrzymali 18-latka. Mieszkaniec województwa dolnośląskiego został przewieziony prosto do policyjnej izby zatrzymań, gdzie usłyszał zarzuty.

Areszt dla oszusta i odzyskane pieniądze. Grozi mu do 8 lat więzienia

Najważniejszą informacją w tej sprawie jest fakt, że policjantom udało się odzyskać całość pieniędzy, które seniorka przekazała oszustom. Po zebraniu materiału dowodowego, w piątek 12 czerwca, Prokuratura Rejonowa w Dębicy złożyła wniosek o zastosowanie wobec 18-latka środka zapobiegawczego. Miejscowy sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym, za przestępstwo oszustwa młodemu mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Źródło: Policja.pl