"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 318

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły spore przetasowania w życiu znanej nam rodziny i postawiły przed wszystkimi zupełnie nowe wyzwania. Po aresztowaniu Ferita to Seyran musiała przejąć inicjatywę oraz walczyć o ocalenie firmy przed upadkiem. Inwestorzy wprawili wszystkich w osłupienie swoją niespodziewaną decyzją, podczas gdy Kazim i Esme wprowadzili się do rezydencji, by zapewnić bezpieczeństwo Sunie. Ferit nie tracił czasu i wraz z Abidinem usiłował wywrzeć skuteczną presję na Sadiku. Jednocześnie Seyran opracowała plan ambitnego projektu, który miał pomóc jej mężowi w odzyskaniu dawnej pozycji. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 318 - streszczenie

Abidin nie ustaje w naciskach na Sadika, aby ten w końcu zdecydował się wyjawić skrywaną prawdę. W międzyczasie Seyran wybiera się pod osłoną nocy do rezydencji, gdzie zamierza odnaleźć notatnik należący niegdyś do Halisa. Na podstawie odnalezionych tam zapisków kobieta wpada na pomysł i zaczyna opracowywać autorski projekt inspirowany przemyśleniami nestora rodu. Ferit i Abidin postanawiają czynnie zaangażować się w pomoc prokuratorowi, co ma doprowadzić do ostatecznego zamknięcia prowadzonego śledztwa. Po tym, jak Sadik składa obciążające zeznania przeciwko Wielkiej Pani, podejmuje ona desperacką próbę opuszczenia posiadłości. Jednocześnie Karam nie rezygnuje ze swoich planów i zaczyna przygotowywać nową formę zemsty na swoich przeciwnikach.

"Złoty chłopak" odc. 318 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe przygody ulubionych postaci można śledzić regularnie na antenie polskiej telewizji publicznej. Stacja dba o to, by każdego dnia dostępna była świeża dawka opowieści prosto z Turcji w godzinach popołudniowych. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy Seyran i Ferita, warto zarezerwować czas przed telewizorem. Emisja 318. odcinka serialu "Złoty chłopak" odbędzie się we wtorek 23 czerwca 2026 o godzinie 14:00 w TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane skomplikowanymi relacjami rodzinnymi i wielkimi pieniędzmi. Historia Ferita i Seyran przeszła długą drogę od wymuszonego małżeństwa po głębokie, choć trudne uczucie, które przetrwało mimo licznych skandali i rozstań. Choć obecnie para stara się układać sobie życie osobno po przeskoku czasowym, ich losy wciąż nierozerwalnie się ze sobą splatają. To klasyczny przykład opowieści o honorze i poszukiwaniu niezależności w świecie rządzonym przez surowe zasady patriarchów. Obsada tego serialu to m.in.:

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Korhan)

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Beril Pozam (jako Suna)

Ersin Arıcı (jako Abidin)