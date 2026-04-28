"Gliniarze": streszczenie odcinka 1197

W świecie warszawskich śledczych z serialu "Gliniarze" spokój gości rzadko, co dobitnie pokazały ostatnie, pełne napięcia wydarzenia. Kuba i Natalia zajęli się sprawą morderstwa siedemdziesięcioletniego rolnika, którego ciało znaleziono na terenie sadu. Detektywi prześwietlili trudne relacje ofiary z sąsiadem oraz rodziną, a jeden z tropów naprowadził ich na handlarza maszyn sadowniczych. Mężczyzna ten wcześniej groził ofierze, ponieważ nie chciał zwrócić pieniędzy za zakupiony przez rolnika wadliwy sprzęt. Równocześnie w komendzie zawrzało, gdy inspektor Janusz Woźniak zaczął otwarcie dążyć do przejęcia stanowiska szefa CBP kosztem Roberta Szwarca. Zobaczmy zatem, jak te kadrowe zawirowania wpłyną na dalszą pracę całego zespołu detektywów.

"Gliniarze" odc. 1197 - streszczenie

W 1197. odcinku serialu "Gliniarze" dochodzi do dramatycznych wydarzeń podczas zaplanowanej wymiany zakładniczki za okup. Akcja nie przebiega zgodnie z planem i na miejscu wywiązuje się strzelanina, która niesie ze sobą tragiczne konsekwencje. Olgierd i Krzysiek rozpoczynają intensywne śledztwo, którego ślady prowadzą do mrocznych lat 90. i działających wtedy grup przestępczości zorganizowanej. Funkcjonariusze napotykają na duże trudności w namierzeniu osób odpowiedzialnych za całe zajście. Równolegle w życiu prywatnym Zosi zachodzą istotne zmiany uczuciowe, co jako jedyny przewidział wcześniej Olgierd.

"Gliniarze" odc. 1197 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe przygody warszawskich detektywów można śledzić regularnie na antenie popularnej stacji komercyjnej. Fani produkcji kryminalnych powinni zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić kolejnych postępów w śledztwie Olgierda i Krzyśka. Serial jest emitowany w dni powszednie, zapewniając stałą dawkę policyjnych akcji. Najnowszy odcinek serii "Gliniarze" o numerze 1197 zostanie wyemitowany 5 maja 2026 roku na kanale Polsat o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany miłośników mocnych historii kryminalnych rozgrywających się na ulicach Warszawy. Fabuła skupia się na pracy zdeterminowanych detektywów, którzy codziennie stawiają czoła niebezpiecznym przestępcom i rozwiązują skomplikowane zagadki. Każdy dzień pracy w komendzie to nowe wyzwania oraz osobiste perypetie bohaterów, z którymi łatwo się utożsamić. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)