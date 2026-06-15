"Panna młoda": streszczenie odcinka 128

W ostatnim odcinku serialu "Panna młoda" atmosfera w rodzinie stała się wyjątkowo gęsta, a dotychczasowe sekrety w końcu ujrzały światło dzienne. Beyza i Mukadder zdecydowały się na publiczne oskarżenie Hancer, która z kolei zaczęła podejrzewać, że to Nusret przekazywał mediom poufne informacje. W międzyczasie Sinem postawiła na swoim i stanowczo odmówiła powrotu do domu ojca, podczas gdy firma Cihana zaczęła notować bardzo poważne straty wizerunkowe oraz finansowe. Los nie oszczędził też Deryi, ponieważ nowa lokatorka bezlitośnie wykorzystała jej zaufanie i zwyczajnie ją okradła. Wszystkie te zdarzenia mocno skomplikowały sytuację w serialu, pozostawiając postacie z wieloma trudnymi problemami do rozwiązania. Pora zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów uwikłanych w te wszystkie intrygi.

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"Panna młoda" odc. 128 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Sinem spotyka się z Melihem i proponuje mu wspólną kawę w spokojnej atmosferze. Tymczasem sytuacja życiowa Deryi staje się bardzo trudna, ponieważ kobieta niespodziewanie traci dotychczasową pracę. Pozbawiona źródła utrzymania nie może liczyć na pomoc ze strony Hancer, która nie jest w stanie wesprzeć jej w tym kryzysowym momencie. Cihan postanawia definitywnie zamknąć pewien etap swojego życia i zrywa wszelkie relacje z Nusretem. Mężczyzna planuje również ucieczkę wraz z Hancer, chcąc rozpocząć z nią zupełnie nowy rozdział. Na sam koniec w domu Deyi niespodziewanie pojawia się Yonca.

"Panna młoda" odc. 128 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dalsze losy bohaterów tej tureckiej produkcji można śledzić regularnie na antenie polskiej telewizji publicznej. Serial jest emitowany w dni powszednie, dzięki czemu można na bieżąco sprawdzać, jak rozwijają się zawiłe relacje między mieszkańcami rezydencji. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby zobaczyć, czy plan ucieczki Cihana zakończy się sukcesem. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w TVP2 we wtorek, 23 czerwca 2026 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie opowieści o wielkiej miłości, która rodzi się w cieniu rodzinnych intryg i trudnych życiowych wyborów, ten tytuł z pewnością przypadnie wam do gustu. Główna bohaterka, Hancer, to silna dziewczyna, która dla ratowania chorego brata decyduje się na wejście do świata bogatej rodziny Develioglu. Choć początkowo małżeństwo z Cihanem miało być tylko chłodnym układem, między dwojgiem młodych ludzi wybucha szczere uczucie, które musi przetrwać liczne przeszkody. Serial łączy w sobie motywy poświęcenia i walki o własne szczęście wbrew trudnej przeszłości. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)