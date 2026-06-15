Panna młoda, odcinki 126-132: Tak Beyza będzie chciała zabić Hancer i Cihana! Okrutny plan się nie powiedzie, więc porwie rywalkę - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 127 - poniedziałek, 22.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza i Mukadder publicznie oskarżają Hancer. Kobieta zaczyna podejrzewać, że to Nusret przekazuje mediom poufne informacje. Tymczasem Sinem stanowczo odmawia powrotu do domu ojca. Firma Cihana notuje poważne straty wizerunkowe i finansowe. Lokatorka wykorzystuje zaufanie Deryi i okrada ją.

"Panna młoda" odcinek 128 - wtorek, 23.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Sinem proponuje Melihowi kawę. Tymczasem Derya niespodziewanie traci pracę i zostaje bez wsparcia, bo Hancer nie jest w stanie jej pomóc. Cihan podejmuje trudną decyzję i zrywa relację z Nusretem, definitywnie zamykając ten rozdział. Cihan postanawia uciec razem z Hancer. W domu Deyi pojawia się Yonca.

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"Panna młoda" odcinek 129 - środa, 24.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Derya składa Yonce kosztowną propozycję wynajmu pokoju, stawiając ją w trudnej sytuacji. Cihan wraca do rodzinnego domu po swoje rzeczy. Nie zamierza jednak wdawać się w dyskusje - pozostaje obojętny na argumenty matki i Beyzy, które próbują wpłynąć na jego decyzję. U boku Hancer odnajduje spokój i szczęście.

"Panna młoda" odcinek 130 - czwartek, 25.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cemil nie chce rozmawiać z Hancer i Cihanem. Z obawy przed Tajjarem Yonca wciąż przebywa u Derji. Tymczasem Beyza podstępem dostaje się do nowego domu Hancer. Odkrywa sekret Cihana. Nusrte bezskutecznie usiłuje zastraszyć Mukadder.

"Panna młoda" odcinek 131 - piątek, 26.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Fadime nakazuje Sinem, by zakończyła romans z Melihem. Yasemin jest zaniepokojona zachowaniem Beyzy. Tymczasem zazdrosna kobieta zakrada się do letniego domu. Nie mogąc znieść szczęścia Cihana i Hancer, odkręca kurki w kuchence gazowej.

"Panna młoda" odcinek 132 - sobota, 27.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan ostatkiem sił wynosi Hancer z domu, gdzie oboje zatruli się gazem. Beyza jest przerażona, kiedy Cihan chce ją zawieźć na badania do Yasemin. W dodatku pani Saniye znajduje należącą do niej atrapę ciążowego brzucha kobiety i oddaje ją Hancer. Niebawem podstępna kobieta uprowadza swoją rywalkę. Melih oficjalnie oświadcza się Sinem.