"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 137

W serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" ostatnie dni przyniosły gęstą atmosferę i pytania, na które odpowiedzi wcale nie były oczywiste. Patrycja wraz z Maksymem pracowali nad sprawą zmarłej w parku Elizy Wojas, której zgon pierwotnie przypisano nieszczęśliwemu przedawkowaniu. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy znaleziony przy ciele list oraz ślady uderzenia na głowie zasugerowały udział osób trzecich. Wyniki sekcji zwłok tylko utwierdziły policjantów w przekonaniu o morderstwie, a podejrzenia padły na Marzenę Kosińską, dawną znajomą ofiary z grupy terapeutycznej. W tym samym czasie Siwy musiał uporać się z niewygodnym zadaniem, otrzymując polecenie zatarcia śladów po wyjątkowo krwawym pozbyciu się Świra. Zobaczmy zatem, jak dalej potoczą się te skomplikowane dochodzenia.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 137 - streszczenie

Na terenie przemysłowej chlewni dochodzi do odnalezienia zmasakrowanych szczątków trzydziestoletniej urzędniczki, która była zawodowo powiązana z właścicielami obiektu, Andrzejem i Grażyną Pawlickimi. Małżeństwo sugeruje śledczym, że za zbrodnią może stać Łukasz Kajak, radykalny aktywista znany z wcześniejszych prób sabotowania ich działalności. Choć mężczyzna początkowo przedstawia wiarygodne alibi, sytuacja zmienia się drastycznie w momencie odnalezienia samochodu ofiary. Wewnątrz pojazdu policjanci trafiają na ślady krwi oraz dowód, który stawia pod znakiem zapytania wcześniejszą wersję wydarzeń podejrzanego. W tym samym czasie Barabasz zajmuje się sprawą eksplozji auta swojego współpracownika, próbując potwierdzić przypuszczenia o zamachu przygotowanym przez dawnego wspólnika.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 137 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji kryminalnych osadzonych w nadmorskim klimacie nie muszą długo czekać na rozwiązanie nowej zagadki. Stacja przygotowała premierową emisję tak, aby każdy mógł zapoznać się z postępami w śledztwie prowadzonym przez elitarną jednostkę. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, by śledzić losy funkcjonariuszy pracujących pod presją czasu. Nowy, 137. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany 27 kwietnia 2026 o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie historie o twardych gliniarzach, którzy nie boją się pobrudzić rąk w walce z najgroźniejszymi przestępcami, ten serial jest właśnie dla was. Akcja skupia się na pracy grupy dowodzonej przez nadinspektora "Musashiego", która próbuje przejąć kontrolę nad chaosem w gdańskim porcie. Funkcjonariusze często działają na granicy prawa, aby skutecznie rozbijać mafijne struktury handlujące bronią i narkotykami. To dynamiczna opowieść o lojalności i trudnych wyborach, w których stawką jest bezpieczeństwo całego regionu. W serialu występują między innymi:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)