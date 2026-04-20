"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1411

Ostatnio w serialu "Policjantki i Policjanci" służba rzuciła Mikołaja i Miłosza prosto w środek zagadkowej zbrodni, do której doszło w gabinecie lekarskim. Chociaż pielęgniarka zapewniała o nieposzlakowanej opinii zamordowanego medyka, ślady wkłucia na jego szyi oraz znaleziona na miejscu damska bransoletka szybko zasugerowały, że prawda jest znacznie bardziej mroczna. Żona ofiary, Marta, stanowczo zaprzeczyła, jakoby biżuteria należała do niej, lecz wspomniała o mężczyźnie, który groził lekarzowi po rzekomym błędzie medycznym. Śledztwo błyskawicznie nabrało tempa, zmuszając funkcjonariuszy do weryfikacji wszystkich podejrzanych tropów. W międzyczasie Białach, zupełnie ignorując wyraźne ostrzeżenia Witackiego, postanowił na własną rękę zaangażować się w sprawę swojego przyjaciela. Czas pokaże, jakie skutki przyniosą te ryzykowne decyzje w nadchodzącej odsłonie tej historii.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1411 - streszczenie

Lena wyrusza na miasto w towarzystwie Tymona, który tymczasowo przejął obowiązki Bartka na patrolu. Policjanci otrzymują dramatyczne zgłoszenie dotyczące próby zabójstwa starszej kobiety, która została podpalona podczas snu substancją łatwopalną. Pierwsze tropy prowadzą do miejscowego duchownego, ponieważ wykazywał on wcześniej spore zainteresowanie działką należącą do poszkodowanej. W trakcie zbierania dowodów na jaw wychodzą jednak dawno skrywane tajemnice, które rzucają zupełnie nowe światło na całą sytuację. Równolegle Bartek bierze udział w nietypowej konfrontacji z Bramą, co staje się osobnym wątkiem tej opowieści. Ostatecznie śledztwo prowadzi funkcjonariuszy do odkryć, których nikt na samym początku nie brał pod uwagę.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1411 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z pewnością czeka na rozwinięcie wątków związanych z pracą wrocławskich patroli i ich codziennymi wyzwaniami. Serial jest emitowany regularnie, co pozwala na bieżąco śledzić dynamicznie zmieniającą się sytuację w życiu mundurowych. Warto przygotować się na kolejną odsłonę tej historii, w której nie zabraknie policyjnych poszukiwań i prywatnych rozliczeń. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 kwietnia 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć w stacji TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to jeden z tych tytułów, które od lat cieszą się zainteresowaniem osób lubiących produkcje łączące wątki zawodowe z obyczajowymi. Fabuła skupia się na codzienności wrocławskich funkcjonariuszy, pokazując ich pracę przy interwencjach oraz prywatne perypetie po zdjęciu munduru. Możemy obserwować, jak policjanci radzą sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi, jednocześnie próbując poukładać własne relacje rodzinne. Luźna atmosfera przeplata się tu z momentami wymagającymi od postaci dużej odporności psychicznej. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)