La Promesa, odcinek 379: Zakazane uczucie powraca! Ayala chce naprawić błędy przeszłości

W poprzednim odcinku (378) Manuel potwierdził kłamstwa Abla, a Lope i Vera wyznali sobie miłość. Sytuacja w służbówce stała się napięta przez oskarżenie Marii wobec Very o kradzież pieniędzy. Mimo to, ruch strajkowy zyskał poparcie najważniejszych osób w hierarchii służby, przygotowując grunt pod otwartą konfrontację z państwem de Luján.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 379

Manuel rozpoczyna ryzykowną grę przeciwko Ablowi – jego determinacja, by zdobyć listę uczestników akcji ratunkowej w Kordobie, wynika z narastającego przekonania, że Abel ukrywa coś znacznie poważniejszego, niż dotąd przypuszczano. Jeśli Manuelowi uda się ujawnić nazwiska, może doprowadzić do publicznej kompromitacji Abla.

Decyzja Rómula i Píi o poparciu strajku służby nie jest przypadkowa – to efekt narastającego napięcia i poczucia niesprawiedliwości wśród personelu. Ich ruch ma ogromne znaczenie, bo po raz pierwszy osoby zarządzające zapleczem pałacu stają po stronie buntowników, co zachwiało dotychczasową hierarchią.

Wyznanie miłości Ayali wobec Petry pojawia się w momencie szczególnie trudnym – żałoba osłabia emocjonalne bariery i zmusza bohaterów do konfrontacji z tym, co naprawdę czują. Ayala próbuje wykorzystać tę chwilę, by odbudować relację, ale jego szczerość może być odebrana dwojako: jako autentyczna potrzeba bliskości albo jako próba manipulacji w chwili słabości Petry.

Norberta wykorzystuje słabości Virtudes, zmuszając ją do porzucenia Simony. Decyzja Virtudes nie wynika z braku uczuć, lecz z poczucia bezsilności i strachu przed konsekwencjami. To prowadzi do dramatycznego rozstania, które prawdopodobnie będzie miało dalsze skutki.

Rosnąca nieufność Cataliny do Pelayo ma solidne podstawy. Pelayo uwikłany jest w nielegalne interesy, w tym handel bronią prowadzony pod przykrywką produkcji dżemów, co oznacza, że wykorzystuje firmę Cataliny jako narzędzie przestępczej działalności. Dodatkowo jego współpraca z Lorenzo i przekazywanie mu pieniędzy sugerują, że Catalina może być tylko pionkiem w większej grze finansowej. Jego sekretne działania, ukryte kontakty (jak korespondencja z Cavendishem) i częste zniknięcia budują obraz człowieka prowadzącego podwójne życie. W efekcie Catalina zaczyna rozumieć, że uczucia nie idą w parze z uczciwością – a to prowadzi ją do punktu, w którym będzie musiała wybrać między lojalnością wobec Pelayo a ochroną siebie i swojego biznesu.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 379. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 28 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)