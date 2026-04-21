Drużyna Energii wraca! Ruszyły zapisy, wielki start w Ergo Arenie za nami

Szkoły z całej Polski mają czas tylko do 30 kwietnia, by dołączyć do Drużyny Energii poprzez formularz na stronie DruzynaEnergi.pl. Program organizowany przez Energę z Grupy ORLEN skierowany jest do uczniów klas 4–8. Projekt idealnie łączy sportową rywalizację z czystą frajdą, a nad całością czuwa niezastąpiony Jerzy Mielewski, który od lat zagrzewa uczestników do walki.

Taniec to rozszerzenie formuły, które pokazuje, że aktywność fizyczna nie musi być nudna. To rytm, ekspresja i genialny sposób na budowanie pewności siebie oraz integrację w grupie.

Nowy, mistrzowski skład Drużyny Energii

Siłą napędową programu są ludzie - wybitni sportowcy, trenerzy i pasjonaci, którzy w 9. edycji stworzyli wyjątkowy zespół podzielony na Ambasadorów, Kapitanów oraz Ławkę Trenerską.

Ambasadorzy projektu:

Piotr Gruszka - legenda polskiej siatkówki, złoty medalista mistrz Europy.

Kacper Gołębiowski - popularny YouTuber, który promuje sport i zdrowy styl życia wśród swoich rówieśników.

Kapitanowie Drużyn (reprezentujący żywioły):

Jakub Schenk (Koszykówka) - kapitan Energa Trefl Sopot, prowadzi Drużynę Słońca.

Michał Danilczuk (Taniec) - tancerz, instruktor i juror "You Can Dance", kapitan Drużyny Serca.

Piotr Papaj (Piłka ręczna) - zawodnik Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn, kapitan Drużyny Wiatru.

Hanna Maliszewska (Rugby 7) - reprezentantka Polski, zawodniczka Energa Biało-Zielone Ladies Gdańsk, kapitanka Drużyny Ziemi.

Barbara Brotaj - nauczycielka WF-u i laureatka 8. edycji DE, kapitanka Drużyny Woda.

Ławka Trenerska i Wsparcie:

Magdalena Makurat (trenerka koszykówki, Energa MaMa Kosz)

Katarzyna Kałużna (piłkarka Stomilanek Olsztyn)

Marta Tumiłowicz (nauczycielka WF-u, finalistka 8. edycji).

Całość relacjonuje Mateusz Fusiarz z Radia 357 jako oficjalny reporter Drużyny Energii.

Czekają nagrody o wartości pół miliona złotych!

W tej edycji pula nagród robi wrażenie - to ponad pół miliona złotych! To nie tylko pamiątkowe dyplomy, ale konkretne wsparcie: profesjonalne stroje sportowe i fundusze na inwestycje w szkolną infrastrukturę.

- W tym roku przeznaczamy ponad pół miliona złotych na stroje i nagrody, które mają realnie motywować uczniów do ruchu i pomagać im budować zdrowe nawyki. Dodatkowo inwestujemy 75 tysięcy złotych w rozwój szkolnych przestrzeni sportowych, aby codzienna aktywność była dla młodzieży jeszcze bardziej dostępna - wyjaśnia Magdalena Marszałkowska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA. - Aż 3000 uczestników ze 100 szkół otrzyma profesjonalne stroje od Energi. To symbol przynależności do jednej, wspólnej ekipy. Dzięki temu uczniowie mogą poczuć, że naprawdę tworzą drużynę, uczą się współdziałania i budują wspomnienia, które zostaną z nimi na lata.

Nie ma na co czekać - czas ucieka, a szansa na wielką wygraną jest na wyciągnięcie ręki! Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe do natychmiastowego udziału w zabawie. To nie tylko okazja do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim realna szansa na doposażenie Waszych placówek. Zapisz się już dziś i dołącz do gry o nagrody, których łączna wartość przekracza 500 000 złotych! Na najlepszych czekają profesjonalne zestawy strojów sportowych, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń oraz wizyty Waszych idoli prosto w szkolnych murach.

Jak dołączyć do Drużyny Energii?

Zasady są proste. Nauczyciele lub dyrektorzy szkół mogą zgłaszać swoje placówki za pośrednictwem formularza na stronie internetowej projektu. Rejestracja potrwa do 30 kwietnia, ale warto zrobić to jak najszybciej, by mieć więcej czasu na przygotowanie konkursowych materiałów wideo lub prezentacji.

- Drużyna Energii to projekt inny niż wszystkie. Tutaj nie ma presji na perfekcyjny wynik sportowy - liczy się wspólnota, chęć do działania i ogromna energia, którą przekazują nauczyciele. To wspaniałe uczucie widzieć, jak sport włącza do zabawy całe klasy - podkreśla Piotr Gruszka, legenda siatkówki i Ambasador projektu.

W tej edycji rywalizujemy w czterech żywiołach: ziemi, powietrzu, ogniu i wodzie, do których dołącza żywioł serca, czyli wspomniana Energia Tańca. Każdy znajdzie tu coś dla siebie - od siatkówki, przez ćwiczenia ogólnorozwojowe, aż po widowiskowe choreografie. Do zobaczenia na sportowym szlaku!

Razem po sportowy sukces

Program od lat napędzają nauczyciele WF-u, którzy najlepiej wiedzą, jak bardzo młodzież potrzebuje takich inicjatyw.

- Dla nauczycieli i uczniów to niesamowita przygoda. Z własnego doświadczenia wiem, że udział w Drużynie Energii ogromnie integruje klasę. Perspektywa wygrania profesjonalnych strojów i duma z występu w Wielkim Finale sprawia, że warto walczyć do końca - podsumowuje Barbara Brotaj, nauczycielka, laureatka poprzedniej edycji, a obecnie Kapitan Drużyny Wody.

Oficjalny start w Ergo Arenie

Wielka inauguracja 9. edycji odbyła się 13 kwietnia w gdańskiej Ergo Arenie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy uczniów, a w programie znalazły się pokazy taneczne, prezentacja ambasadorów oraz wspólne treningi gwiazd z młodzieżą.

Drużyna Energii to coś więcej niż zawody. To ruch, zdrowie i przyjaźnie na całe życie. Tegoroczna edycja, otwierając się na taniec, udowadnia, że sport ma wiele twarzy i każda z nich jest ekscytująca.

