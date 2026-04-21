Marcin zdemaskuje Elżbietę w "M jak miłość". Brutalnie odrzuci jej zaloty

Marcin przejrzy intencje Domańskiej w 1932. odcinku serialu

W zbliżającym się, 1932. epizodzie „M jak miłość” Marcin zorientuje się, że stał się obiektem westchnień swojej nowej przełożonej. Elżbieta zacznie stosować coraz śmielsze metody, kusząc go nie tylko intratnymi propozycjami zawodowymi, ale też roztaczając wokół siebie kobiecy urok i wykazując się dużą bezpośredniością. Świadkiem jej zachowania będzie nawet Olek (grany przez Maurycego Popiela). Wszystko wydarzy się w momencie, gdy Domańska sfinguje wypadek, a troskliwy Chodakowski ruszy jej z pomocą.

Oczywiście, w 1932. odsłonie hitu TVP2 detektyw zachowa się jak prawdziwy dżentelmen i nie zignoruje „poszkodowanej” kobiety. Zawiezie ją do placówki medycznej prowadzonej przez swojego brata. Następnie odtransportuje Domańską do jej mieszkania. W ten sposób kobiecie uda się zwabić go do siebie, mimo że wcześniej stanowczo odrzuci on jej zaproszenie na wspólnego drinka. Jednak Elżbieta nie powinna robić sobie złudzeń – Marcin wciąż pozostaje lojalny i zajęty.

20

- Marcin czuję, że tam są różne zamiary wobec niego. Widzi, kiedy kobieta go kokietuje, znajduje sobie jakieś takie wymówki. Może nie do końca oszukując Kamy, ale nie mówiąc jej całej prawdy - powiedział Mikołaj Roznerski, wypowiadając się w programie „Kulisy M jak miłość”.

Chodakowski odprawi Elżbietę z kwitkiem w najnowszym epizodzie „M jak miłość”

W 1932. odcinku produkcji Marcin postanowi postawić sprawę jasno i po raz kolejny, tym razem bardzo dobitnie, odrzuci awanse Elżbiety. Detektyw będzie miał już po dziurki w nosie jej gier i manipulacji, co zakomunikuje jej bez ogródek. Domańska spróbuje jeszcze ratować sytuację, udając, że nie ma pojęcia, o co mu chodzi. Chodakowski jednak nie da się nabrać na jej niewinną minę i stanowczo zdemaskuje jej intencje, wprawiając ją w osłupienie.

- Znowu się nie udało - wyrzuci jej wprost Marcin.

- Chyba nie rozumiem - skłamie bez mrugnięcia okiem Domańska. Chodakowski w 1932. odcinku szybko zgasi jej udawane zaskoczenie - Doskonale pani rozumie.

Nowa szefowa nie zrezygnuje z Marcina w nadchodzących odcinkach telenoweli

Mimo brutalnego odrzucenia, w 1932. odcinku „M jak miłość” Elżbieta ani nie będzie myślała, aby złożyć broń. Marcin doskonale zda sobie sprawę z tego, że to jeszcze nie koniec jej podchodów. I słusznie, ponieważ Domańska, w porozumieniu ze swoją przyjaciółką (w tej roli Aleksandra Kisio), już będzie knuć nową intrygę. Cel pozostaje ten sam: zdobyć Chodakowskiego i zniszczyć jego związek z Kamą.

- Marcin musi mieć na uwadze to, że pani prezes Domańska na pewno tak łatwo nie odpuści - podsumował sytuację Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Jakie będą kolejne kroki zdeterminowanej szefowej? Czy w końcu dopnie swego? Odpowiedzi przyniosą kolejne epizody serialu "M jak miłość"!