Marcin z "M jak miłość" w nowej pracy. Nie wytrzyma i zadzwoni do Jakuba

Nowa praca Marcina w 1929 odcinku "M jak miłość". Wszystko przez ultimatum Kamy

W 1929 odcinku serialu „M jak miłość” Marcin ostatecznie podejmie zatrudnienie w nowym miejscu. Decyzja ta została przecież podyktowana stanowczym ultimatum Kamy, która groziła mu rozwodem. Chodakowski wolałby pozostać przy zawodzie detektywa i kontynuować współpracę z Jakubem, jednak nieugięta postawa żony wymusiła na nim zmianę na bezpieczniejszą posadę. W rezultacie obejmie stanowisko asystenta eksperta do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego.

Kama w 1929 odcinku „M jak miłość” nie będzie kryła radości z wyboru męża. Z kolei sam były detektyw nie podzieli jej entuzjazmu, choć postara się tego nie okazywać w jej obecności.

- To, że zmieniłeś tę pracę, to bardzo dużo dla mnie znaczy - przyzna mu Kama.

- Za wybory życiowe się płaci i tak jest w przypadku Marcina. Nie ma pretensji do Kamy. Zrobił to, bo ją kocha. Potrzebuje trochę czasu, żeby się odnaleźć w tej sytuacji - wyznał Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Marcin wyzna prawdę Jakubowi w 1929 odcinku "M jak miłość"

Prawdziwe uczucia związane ze zmianą pracy Marcin ujawni dopiero podczas spotkania z Jakubem w 1929 odcinku „M jak miłość”. Chodakowski przyzna swojemu przyjacielowi, że praca w korporacji zupełnie mu nie odpowiada. Zacznie mu brakować charakterystycznego dla pracy detektywa luzu i dawki adrenaliny, przez co w nowym środowisku poczuje, że brakuje mu powietrza.

- Siedzę w czterech ścianach, kilka monitorów, kupa tabelek, krawat wrzyna mi się w szyję. Jest tak pięknie - rzuci z ironią Marcin.

Rozczarowanie Chodakowskiego w 1929 odcinku „M jak miłość” spotka się ze zrozumieniem ze strony Jakuba, który podzieli podobne odczucia. W przeciwieństwie do Marcina, przyjaciel nie będzie musiał odnajdywać się w nowej rzeczywistości zawodowej.

- Marcin czuję jakiś taki zawód, gdzieś, że w nowej pracy, jednak adrenaliny nie znajdzie. Dusi się tam. Nie potrafi się do końca pożegnać agencją, odciąć tego wszystkiego - skomentował Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Chodakowski zatai prawdę przed żoną w 1929 odcinku "M jak miłość"

Mimo ogromnego niezadowolenia z nowej pracy, w 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin zdecyduje się na ukrywanie swoich prawdziwych emocji przed Kamą. Chodakowski nie będzie chciał psuć jej radości z jego nowej, bezpiecznej posady.

- Jak w pracy? - zapyta promienna Kama.

Jakoś tam leci - rzuci zdawkowo Marcin, ukrywając przed nią fakt, że w 1929 odcinku „M jak miłość” sytuacja wygląda zupełnie inaczej.