Iga Świątek zmieniła styl gry po radach Nadala. Polka była strasznie spięta

Iga Świątek trenowała z idolem. „O mój Boże, jak mam grać?”
Iga Świątek musiała przebudować swój tenis po tym, jak jej gra na mączce straciła na jakości, a wymiany stały się niepokojąco krótkie. Powrót do podstaw ma sprawić, że Polka znów będzie nie do przejścia. Kluczowe okazały się przygotowania w akademii Rafaela Nadala na Majorce i rozpoczęcie współpracy z trenerem Francisco Roigiem. Obecność samego Nadala na korcie była dla tenisistki źródłem ogromnego stresu.
„Przez pierwsze 15 minut treningu byłam strasznie spięta. Pomyślałam sobie: O mój Boże, jak mam grać? On patrzy, jest tuż obok”
Polska gwiazda z czasem uświadomiła sobie, że treningi z idolem to niepowtarzalna okazja do rozwoju. Jak sama podkreśliła, pozwoliła sobie na popełnianie błędów, zdając sobie sprawę, że nikt nie wymaga od niej bezbłędnej gry w pierwszych dniach na nowym korcie.
Hiszpański styl gry i bezcenne rady Nadala
Nowe metody treningowe mają przywrócić Świątek na szczyt. Polka stawia teraz na długie i solidne wymiany, charakterystyczne dla hiszpańskiej szkoły tenisa. Zależy jej na unikaniu przedwczesnych ataków i niepotrzebnego ryzyka w grze.
„I szczerze mówiąc, uważam, że ten hiszpański styl trenowania naprawdę w tym pomaga. Hiszpańscy zawodnicy są zazwyczaj naprawdę solidni, walczą o każdy punkt”
Bezsprzecznie największą korzyścią okazały się wskazówki od samego Nadala. Utytułowany Hiszpan dzielił się z Polką swoim bogatym doświadczeniem, widząc, z czym się zmaga.
„Od czasu do czasu udzielał mi też rad i opowiadał historie o tym, jak zmagał się z pewnymi problemami, jak sobie z nimi radził i jakie miał rozwiązania. Ma świetne oko. Mam wrażenie, że od razu wiedział, co mi powiedzieć. To był prawdopodobnie jeden z najlepszych tygodni treningowych, jakie miałam”
Świątek planuje teraz wykorzystać zdobyte umiejętności w turniejowych pojedynkach. Pierwszym sprawdzianem będą zawody w Madrycie, gdzie jej rywalką w drugiej rundzie będzie Daria Kasatkina lub tenisistka z kwalifikacji.
