Ojciec Igi Świątek wpadł w furię. Padły brzydkie słowa pod adresem ekspertów

Środowisko tenisowe żywo dyskutuje o wpływie Darii Abramowicz na formę Igi Świątek po ostatnich porażkach w Australian Open i Dausze.

Były szkoleniowiec tenisistki, Artur Szostaczko, wskazuje na nietypową intensywność tej relacji, choć powstrzymuje się od jednoznacznej krytyki.

Ostre opinie Lecha Sidora na temat braku efektów pracy psycholożki sprowokowały Tomasza Świątka do agresywnego ataku słownego na obu rozmówców.

Burzliwa debata o sztabie Igi Świątek

Początek sezonu nie ułożył się po myśli najlepszej polskiej rakiety. Iga Świątek pożegnała się z Australian Open już w ćwierćfinale po meczu z Jeleną Rybakiną, a następnie odpadła na tym samym etapie w Dausze, ulegając Marii Sakkari. Te niepowodzenia sprawiły, że na tapet wrócił temat niezwykle bliskiej więzi łączącej zawodniczkę z psycholożką Darią Abramowicz. Kwestia ta stała się tematem rozmowy między Arturem Szostaczką, byłym trenerem wiceliderki rankingu, a Lechem Sidorem, komentatorem i byłym tenisistą. Szostaczko zwrócił uwagę na niespotykany model współpracy w teamie Igi Świątek.

- Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. Są wspólne wakacje, mecze, kino - zauważył szkoleniowiec.

Mimo zdziwienia taką intensywnością kontaktów, były trener zachował dyplomatyczny dystans, podkreślając autonomię zawodniczki w doborze metod pracy.

Ludzie muszą zrozumieć, że ja mogę powiedzieć swoje zdanie albo być trochę zdziwionym, ale jeżeli to odpowiada zawodniczce, która jest druga, a była pierwsza na świecie, ma na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych, to co my możemy jej zaproponować albo doradzić?

Tomasz Świątek nie wytrzymał nerwowo

Zdecydowanie mniej wyrozumiały w swoich ocenach był Lech Sidor. Dziennikarz bezpośrednio uderzył w skuteczność działań psycholożki, sugerując, że jej obecność nie przekłada się na realną pomoc na korcie w trudnych momentach. Jego zdaniem świat tenisa zaczyna postrzegać ten układ "inaczej", co argumentował zachowaniem samej zawodniczki.

- Pozwól, że cię skontruje. W Australian Open i w Dausze nie było widać, żeby cokolwiek pomagało ze strony Darii Abramowicz. Iga jest kłębkiem nerwów, nie ma mechanizmów, które mogłaby wprowadzić w życie, np. na zasadzie języka migowego. Świat zaczyna patrzeć na ten układ inaczej, innymi oczyma - stwierdził Sidor.

Ta wymiana zdań doprowadziła do wrzenia w otoczeniu tenisistki. Do akcji wkroczył wściekły Tomasz Świątek, który postanowił brutalnie rozprawić się z krytykami córki i jej zespołu. Ojciec Igi nie przebierał w słowach, używając mocnych słów i podważając kompetencje obu dyskutantów.

Co żeście obaj osiągnęli? Prawie nic, zajmijcie się swoimi ogonkami. G**no wiesz, jeden z drugim, w nogach śpisz

