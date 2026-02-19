Skialpinizm wchodzi do gry. Polacy powalczą o medale w nowej dyscyplinie

Skialpinizm to debiutująca dyscyplina olimpijska, będąca hybrydą wspinaczki i narciarstwa w warunkach wysokogórskich.

Podczas igrzysk Mediolan-Cortina 2026 rozdane zostaną medale w trzech konkurencjach: sprincie kobiet, sprincie mężczyzn oraz sztafecie mieszanej.

W barwach Polski wystąpią Iwona Januszyk i Jan Elantkowski, którzy walkę o awans rozpoczną w czwartek.

Dyscyplina łączy wymogi wytrzymałościowe z techniczną obsługą sprzętu lawinowego i narciarskiego.

Na czym polega skialpinizm?

Dyscyplina ta, wchodząca do programu olimpijskiego w 2026 roku, stanowi unikalne połączenie wspinaczki górskiej i narciarstwa. Zawodnicy muszą sprawnie poruszać się po wysokogórskich trasach, co obejmuje podejścia na nartach wyposażonych w foki (taśmy antypoślizgowe) oraz odcinki pokonywane pieszo z nartami przypiętymi do plecaka. Rywalizację wieńczy zjazd w trudnym, nieprzygotowanym terenie i głębokim śniegu. Kluczową rolę odgrywa tu ultralekki sprzęt oraz obowiązkowe wyposażenie bezpieczeństwa, takie jak detektor lawinowy, sonda, łopata i kask.

Nowa dyscyplina na igrzyskach

Podczas igrzysk we Włoszech (19–21 lutego, Bormio) o medale powalczy 36 sportowców w trzech konkurencjach. Sprint to niezwykle dynamiczna formuła trwająca zaledwie kilka minut, gdzie zawodnicy muszą błyskawicznie zmieniać konfigurację sprzętu. Trasa obejmuje podejście na fokach, odcinek pieszy po stromym terenie i zjazd slalomem. Każdy błąd techniczny przy przepince karany jest 3 sekundami, co przy tak krótkim dystansie może przesądzić o wyniku. Z kolei sztafeta mieszana to rywalizacja par damsko-męskich, gdzie każdy z uczestników dwukrotnie pokonuje pętlę z przewyższeniami, co wymaga doskonałej współpracy i wytrzymałości.

Zasady rywalizacji i start Polaków

Przepisy Międzynarodowej Federacji Skialpinizmu (ISMF) na igrzyskach kładą ogromny nacisk na bezpieczeństwo oraz wydolność beztlenową zawodników. Jest to pierwsza nowa dyscyplina włączona do programu zimowych igrzysk od ponad dwóch dekad. Na trasach zobaczymy reprezentantów Polski: Iwonę Januszyk oraz Jana Elantkowskiego. Kwalifikacje ruszają w czwartek – start kobiet przewidziano na godzinę 9:50, a mężczyzn na 10:30. Walka o medale w finałach odbędzie się tego samego dnia w godzinach popołudniowych: o 13:55 dla pań i 14:15 dla panów.

