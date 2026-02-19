Kim jest Emilia z „Sanatorium miłości 8”?

Emilia przez wiele lat prowadziła własny sklep spożywczo-przemysłowy, a później pracowała w branży bankowej. Dziś jest na emeryturze, ale nie zwalnia tempa. Aktywnie wspiera swoją synową w salonie urody, gdzie po ukończonych szkoleniach wykonuje zabiegi i rozwija swoje zainteresowania kosmetyką oraz modą. Od wielu lat jest wdową. Ten etap życia ma już za sobą i - jak podkreśla - nie żyje przeszłością. Czuje się atrakcyjną kobietą i nie zamierza zadowalać się byle jaką relacją. Jej serce można zdobyć dowcipem, inteligencją i odrobiną sarkazmu. Nie interesują jej nieśmiali „kanapowcy” - szuka mężczyzny z energią i pasją. Emilia jest otwarta, bezpośrednia i nie owija w bawełnę. Zawsze mówi to, co myśli, co może stać się jej atutem - ale i źródłem emocji w „Sanatorium miłości 8”. Jej córka przyznaje, że mama ma powodzenie u mężczyzn, jednak do tej pory żadna znajomość nie przerodziła się w trwały związek. Uczestniczka z Ozorkowa nie szuka relacji za wszelką cenę. Chce spotkać kogoś, kto naprawdę ją zaintryguje i pokaże, że ma w sobie chęć do życia. Czy właśnie w „Sanatorium miłości 8” pojawi się mężczyzna, który zawalczy o jej uwagę?

Co słychać u Kasi i Dawida z 3. edycji "Rolnik szuka żony"?

O czym jest „Sanatorium miłości”?

„Sanatorium miłości 8” to ósma odsłona jednego z najpopularniejszych programów TVP1, który od lat udowadnia, że miłość nie zna wieku. Format skierowany jest do seniorów, którzy mimo życiowych doświadczeń - rozwodów, samotności czy utraty partnera - wciąż wierzą, że mogą jeszcze raz się zakochać. Uczestnicy „Sanatorium miłości” spotykają się w uzdrowisku, gdzie przez kilka tygodni wspólnie mieszkają, poznają się i biorą udział w randkach oraz zadaniach integracyjnych. Każdy odcinek przynosi nowe emocje - od pierwszych zauroczeń, przez niepewność i zazdrość, aż po wzruszające wyznania i trudne decyzje. Program nie jest wyłącznie romantycznym reality show. To także opowieść o odwadze, by po raz kolejny otworzyć serce, o przełamywaniu stereotypów dotyczących wieku i o potrzebie bliskości, która nie znika wraz z upływem lat. „Sanatorium miłości” pokazuje, że druga szansa może okazać się najważniejszą historią w życiu.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości”?

Gospodynią „Sanatorium miłości 8” jest Marta Manowska, która od pierwszej edycji jest twarzą programu. To ona towarzyszy uczestnikom w najważniejszych momentach - podczas pierwszych spotkań, randek, rozmów pełnych wzruszeń i trudnych decyzji. Marta Manowska nie tylko prowadzi program, ale także pełni rolę powierniczki i mediatorki. Dzięki jej empatii i doświadczeniu bohaterowie czują się bezpiecznie i chętniej otwierają się przed kamerami.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości”?

Premiera „Sanatorium miłości 8” została zaplanowana na 8 marca. Nowe odcinki emitowane będą w TVP1 w wieczornym paśmie, w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Program będzie można oglądać również online w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne będą zarówno bieżące odcinki, jak i wcześniejsze sezony „Sanatorium miłości”.

Dlaczego Emilia może wzbudzić emocje?

Emilia to kobieta z charakterem, która nie boi się stawiać wymagań. Jej szczerość, pewność siebie i brak kompromisów mogą sprawić, że stanie się jedną z najbardziej wyrazistych bohaterek „Sanatorium miłości 8”. Widzowie z pewnością będą obserwować, czy znajdzie mężczyznę, który podejmie wyzwanie i zawalczy o jej serce.