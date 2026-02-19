Kim jest Wiesław z „Sanatorium miłości 8”?

Wiesław przez lata pracował w różnych zawodach – był logistykiem, kierowcą, mechanikiem samochodowym i magazynierem. Zawsze potrafił odnaleźć się w nowych sytuacjach i nie bał się zmian. Jego życie zawodowe było dynamiczne, jednak prywatnie nie wszystko układało się zgodnie z planem. Był trzykrotnie żonaty. Pierwsze małżeństwo rozpadło się w czasie, gdy bardzo młodo trafił do wojska. Z tego związku ma syna, z którym utrzymuje kontakt. Druga relacja zakończyła się dramatycznie – para straciła dziecko tuż po porodzie. Trzecie małżeństwo, jak sam przyznaje, zawarł z poczucia samotności. Od dwóch dekad jest singlem i uważa, że dopiero teraz dojrzał do prawdziwej, stabilnej relacji. Wiesław podkreśla, że dziś patrzy na związek zupełnie inaczej niż kiedyś. Wierzy, że dojrzałość i doświadczenie życiowe mogą pomóc mu stworzyć trwałą relację. Jest otwarty na randki, nowe znajomości i nie ukrywa, że marzy o wielkiej miłości. Choć zawodowo nie spełnił jednego ze swoich młodzieńczych marzeń – chciał zostać aktorem – dziś realizuje tę pasję w amatorskim teatrze przy wrocławskim Centrum Seniora. Lubi taniec, kocha góry i aktywnie spędza czas z przyjaciółmi. Jest ciepły, towarzyski i ma duże poczucie humoru, co – jak przyznają znajomi – pomaga mu w relacjach z kobietami.

O czym jest „Sanatorium miłości 8”?

„Sanatorium miłości 8” to ósma odsłona jednego z najbardziej rozpoznawalnych programów obyczajowo-rozrywkowych TVP1. Format od lat cieszy się ogromną popularnością, ponieważ pokazuje coś, co w telewizji wciąż jest rzadkością - miłość w dojrzałym wieku. Uczestnikami są seniorzy z różnych zakątków Polski, którzy mimo życiowych doświadczeń, rozwodów, straty partnera czy wieloletniej samotności, nie przestali wierzyć, że mogą jeszcze raz się zakochać. W „Sanatorium miłości 8” bohaterowie spotykają się w uzdrowisku, gdzie przez kilka tygodni wspólnie mieszkają, poznają się i biorą udział w randkach, zadaniach integracyjnych oraz wspólnych wyjazdach. Każdy odcinek to nowe emocje – od pierwszych zauroczeń i nieśmiałych spojrzeń, przez szczere wyznania, aż po trudne rozmowy i momenty zwątpienia. Program pokazuje, że uczucie nie ma daty ważności, a potrzeba bliskości jest uniwersalna bez względu na wiek. „Sanatorium miłości 8” to jednak coś więcej niż romantyczne reality show. To także opowieść o odwadze, by po raz kolejny otworzyć serce, o przełamywaniu stereotypów dotyczących seniorów i o budowaniu relacji w świecie, który często nie daje drugich szans. Widzowie śledzą nie tylko rodzące się związki, ale także przyjaźnie, konflikty i osobiste przemiany uczestników. Wielu bohaterów poprzednich edycji przyznawało, że udział w programie odmienił ich życie – niezależnie od tego, czy znaleźli miłość.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Twarzą i niezmienną gospodynią „Sanatorium miłości 8” jest Marta Manowska, która od pierwszej edycji towarzyszy uczestnikom w ich drodze do odnalezienia miłości. Dziennikarka i prezenterka nie pełni jedynie roli prowadzącej - dla wielu bohaterów staje się powierniczką, mediatorką i wsparciem w najtrudniejszych momentach. To właśnie przy niej uczestnicy zdobywają się na szczere wyznania, mówią o bolesnych doświadczeniach i podejmują decyzje, które mogą zmienić ich życie. Marta Manowska potrafi stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, dzięki czemu „Sanatorium miłości 8” zachowuje autentyczność i emocjonalną głębię. Widzowie cenią ją za naturalność, empatię i umiejętność zadawania pytań, które trafiają w sedno. Jej obecność stała się jednym z filarów sukcesu programu i trudno wyobrazić sobie kolejną edycję bez jej udziału.

Kiedy premiera nowych odcinków "Sanatorium miłości"?

Premiera „Sanatorium miłości 8” została zaplanowana na 8 marca, co nadaje startowi nowego sezonu wyjątkowego charakteru. Nowe odcinki emitowane będą w TVP1 w stałym, wieczornym paśmie - co niedzielę, o godzinie 21:25. Program będzie można oglądać również online w serwisie TVP VOD, gdzie dostępne będą zarówno bieżące odcinki, jak i poprzednie sezony.

Co roku „Sanatorium miłości” przyciąga przed telewizory miliony widzów, a dyskusje o uczestnikach szybko przenoszą się do internetu. Wszystko wskazuje na to, że „Sanatorium miłości 8” ponownie stanie się jednym z najchętniej komentowanych programów wiosennej ramówki TVP.

