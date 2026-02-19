Twój PIT z ZUS nie dotarł? Sprawdź, jak uniknąć problemów z rozliczeniem

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-02-19 10:03

Skrzynka pocztowa wciąż pusta, a termin rozliczeń zbliża się wielkimi krokami? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę ponad 10 milionów deklaracji PIT za ubiegły rok. Dla jednych to koniec formalności, dla innych dopiero początek. To, co zrobisz z otrzymanym dokumentem – lub jego brakiem – staje się twoją finansową mapą drogową na najbliższe tygodnie. Podajemy, co zrobić, gdy nie dostałeś PIT z ZUS.

ZUS zakończył wysyłkę rozliczeń PIT

Autor: Arkadiusz Ziolek/ East News

PIT nie dotarł? Oto najczęstszy powód i proste rozwiązanie

ZUS zakończył masową wysyłkę deklaracji podatkowych 18 lutego. Jeśli do tej pory nie otrzymałeś listu, a spodziewałeś się go, najprawdopodobniej powodem jest niedawna zmiana adresu zamieszkania. Jeżeli wniosek o zmianę danych wpłynął w trakcie przygotowywania dokumentów, ZUS mógł wysłać PIT na stary adres.

Nie oznacza to jednak problemu. Swój dokument możesz w każdej chwili pobrać i wydrukować samodzielnie po zalogowaniu na konto w Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jeśli nie korzystasz z internetu, wystarczy udać się do najbliższej placówki ZUS, gdzie pracownik wydrukuje dla Ciebie potrzebny formularz.

Dostałeś list z ZUS? Ta tabela wyjaśni, co dalej

Otrzymanie jednego z trzech rodzajów PIT-ów z ZUS determinuje dalsze kroki. Dla wielu osób, zwłaszcza emerytów, oznacza to, że urząd już załatwił za nich wszystkie formalności. Inni muszą jednak podjąć działania samodzielnie, by np. skorzystać z ulg.

Rodzaj deklaracji Co oznacza dla Ciebie? Twoje następne kroki
PIT-40A ZUS rozliczył Cię automatycznie. Twój podatek za 2025 rok jest już załatwiony. Nie musisz nic robić. Jeśli wyszła niedopłata, ZUS potrąci ją z Twojego świadczenia za kwiecień.
PIT-11A lub PIT-11 Otrzymałeś informację o dochodach. Musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym. Masz dwie opcje:1. Samodzielnie złóż PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia.2. Poczekaj, a urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

Chcesz skorzystać z ulg lub przekazać 1,5%? Musisz działać

Automatyczne rozliczenie przygotowane przez urząd skarbowy w usłudze Twój e-PIT nie uwzględnia żadnych indywidualnych odliczeń. Jeśli chcesz obniżyć swój podatek, np. dzięki ulgom na dzieci, internet, rehabilitację czy darowizny, musisz samodzielnie złożyć deklarację PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia.

Podobnie wygląda kwestia przekazania 1,5% podatku na Organizację Pożytku Publicznego (OPP):

Ta sama organizacja co rok temu: Nie musisz nic robić. Urząd skarbowy automatycznie przekaże pieniądze.

Chcesz wesprzeć inną organizację: Musisz złożyć w urzędzie skarbowym prosty formularz PIT-OP.

Kto i dlaczego otrzymuje konkretny rodzaj PIT-u?

To, jaki dokument trafił do Twojej skrzynki, zależy od Twojej sytuacji w ubiegłym roku. To swoisty kod, który informuje o charakterze pobieranych świadczeń i stanie rozliczeń.

PIT-40A trafił do Ciebie, jeśli:

Jesteś emerytem lub rencistą i pobierałeś świadczenie przez cały 2025 rok.

Wynik Twojego rozliczenia to 0 zł lub niedopłata podatku.

PIT-11A otrzymałeś, gdy:

Pobierałeś zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze lub świadczenie rehabilitacyjne.

Jesteś emerytem/rencistą, ale ZUS stwierdził u Ciebie nadpłatę podatku.

Złożyłeś wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek (w ramach kwoty wolnej 30 tys. zł).

PIT-11 jest przeznaczony dla osób, które pobrały:

Świadczenie należne po zmarłym członku rodziny.

Alimenty potrącane z emerytury lub renty.

Co w przypadku nadpłaty podatku?

Jeśli z Twojego rozliczenia wynika nadpłata, ZUS nie zwróci Ci pieniędzy bezpośrednio. Zwrot podatku otrzymasz z urzędu skarbowego. Nastąpi to w ciągu 45 dni od momentu złożenia przez Ciebie zeznania podatkowego lub automatycznego zaakceptowania go w usłudze Twój e-PIT po 30 kwietnia.

