PIT nie dotarł? Oto najczęstszy powód i proste rozwiązanie
ZUS zakończył masową wysyłkę deklaracji podatkowych 18 lutego. Jeśli do tej pory nie otrzymałeś listu, a spodziewałeś się go, najprawdopodobniej powodem jest niedawna zmiana adresu zamieszkania. Jeżeli wniosek o zmianę danych wpłynął w trakcie przygotowywania dokumentów, ZUS mógł wysłać PIT na stary adres.
Nie oznacza to jednak problemu. Swój dokument możesz w każdej chwili pobrać i wydrukować samodzielnie po zalogowaniu na konto w Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jeśli nie korzystasz z internetu, wystarczy udać się do najbliższej placówki ZUS, gdzie pracownik wydrukuje dla Ciebie potrzebny formularz.
Dostałeś list z ZUS? Ta tabela wyjaśni, co dalej
Otrzymanie jednego z trzech rodzajów PIT-ów z ZUS determinuje dalsze kroki. Dla wielu osób, zwłaszcza emerytów, oznacza to, że urząd już załatwił za nich wszystkie formalności. Inni muszą jednak podjąć działania samodzielnie, by np. skorzystać z ulg.
|Rodzaj deklaracji
|Co oznacza dla Ciebie?
|Twoje następne kroki
|PIT-40A
|ZUS rozliczył Cię automatycznie. Twój podatek za 2025 rok jest już załatwiony.
|Nie musisz nic robić. Jeśli wyszła niedopłata, ZUS potrąci ją z Twojego świadczenia za kwiecień.
|PIT-11A lub PIT-11
|Otrzymałeś informację o dochodach. Musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym.
|Masz dwie opcje:1. Samodzielnie złóż PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia.2. Poczekaj, a urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie w usłudze Twój e-PIT.
Chcesz skorzystać z ulg lub przekazać 1,5%? Musisz działać
Automatyczne rozliczenie przygotowane przez urząd skarbowy w usłudze Twój e-PIT nie uwzględnia żadnych indywidualnych odliczeń. Jeśli chcesz obniżyć swój podatek, np. dzięki ulgom na dzieci, internet, rehabilitację czy darowizny, musisz samodzielnie złożyć deklarację PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia.
Podobnie wygląda kwestia przekazania 1,5% podatku na Organizację Pożytku Publicznego (OPP):
Ta sama organizacja co rok temu: Nie musisz nic robić. Urząd skarbowy automatycznie przekaże pieniądze.
Chcesz wesprzeć inną organizację: Musisz złożyć w urzędzie skarbowym prosty formularz PIT-OP.
Kto i dlaczego otrzymuje konkretny rodzaj PIT-u?
To, jaki dokument trafił do Twojej skrzynki, zależy od Twojej sytuacji w ubiegłym roku. To swoisty kod, który informuje o charakterze pobieranych świadczeń i stanie rozliczeń.
PIT-40A trafił do Ciebie, jeśli:
Jesteś emerytem lub rencistą i pobierałeś świadczenie przez cały 2025 rok.
Wynik Twojego rozliczenia to 0 zł lub niedopłata podatku.
PIT-11A otrzymałeś, gdy:
Pobierałeś zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze lub świadczenie rehabilitacyjne.
Jesteś emerytem/rencistą, ale ZUS stwierdził u Ciebie nadpłatę podatku.
Złożyłeś wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek (w ramach kwoty wolnej 30 tys. zł).
PIT-11 jest przeznaczony dla osób, które pobrały:
Świadczenie należne po zmarłym członku rodziny.
Alimenty potrącane z emerytury lub renty.
Co w przypadku nadpłaty podatku?
Jeśli z Twojego rozliczenia wynika nadpłata, ZUS nie zwróci Ci pieniędzy bezpośrednio. Zwrot podatku otrzymasz z urzędu skarbowego. Nastąpi to w ciągu 45 dni od momentu złożenia przez Ciebie zeznania podatkowego lub automatycznego zaakceptowania go w usłudze Twój e-PIT po 30 kwietnia.