Kto decyduje, kiedy kaloryfery zaczynają grzać?

W Polsce nie ma jednej, odgórnie ustalonej daty rozpoczęcia sezonu grzewczego. Przepisy definiują go jako okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła do ogrzewania budynków. Nie oznacza to jednak, że pierwszego października wszystkie kaloryfery powinny być już ciepłe.

W budynkach korzystających z ciepła sieciowego decyzję o rozpoczęciu ogrzewania podejmuje zazwyczaj odbiorca posiadający umowę z dostawcą, czyli spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub właściciel budynku. W zależności od przyjętego sposobu zarządzania odpowiednie działania może podejmować również upoważniony zarządca.

Dostarczanie ciepła odbywa się zgodnie z warunkami umowy i przyjętym sposobem sterowania instalacją – po zgłoszeniu przez upoważnionego odbiorcę lub automatycznie, na podstawie wcześniej ustalonych ustawień.

Dlatego dwa sąsiadujące ze sobą bloki mogą rozpocząć ogrzewanie w różnych terminach. Jeśli mieszkańcy uznają, że w ich lokalach jest już zbyt chłodno, powinni zgłosić to administracji budynku. To właśnie tam najlepiej kierować pytania o termin uruchomienia ogrzewania, zamiast bezpośrednio do przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Co więcej, zimny kaloryfer nie zawsze oznacza, że ogrzewanie nie zostało uruchomione. W wielu budynkach instalacja korzysta z automatyki pogodowej, która ogranicza dostarczanie ciepła, gdy temperatura na zewnątrz wzrasta. Podobnie działa zawór termostatyczny przy grzejniku - jeżeli pomieszczenie osiągnęło ustawioną temperaturę, może ograniczyć przepływ ciepłej wody.

Własny dom, własny sezon grzewczy

Chłodny poranek to sygnał, by włączyć ogrzewanie? W domu jednorodzinnym z własnym kotłem lub pompą ciepła decyduje o tym właściciel. Nie musi jednak każdego dnia śledzić prognozy i ręcznie uruchamiać urządzeń. W odpowiednio wyposażonej instalacji reagowaniem na zmiany temperatury zajmuje się automatyka.

Zależnie od zastosowanego rozwiązania system korzysta z pomiarów temperatury na zewnątrz, wewnątrz budynku lub z obu tych informacji. Przy ochłodzeniu może zwiększać dostarczanie ciepła, a gdy robi się cieplej – ograniczać ogrzewanie. To szczególnie przydatne jesienią, gdy po zimnej nocy przychodzi słoneczne popołudnie. Warunek? Ustawienia dopasowane do budynku, instalacji i źródła ciepła.

Sama technologia nie rozwiąże jednak problemu uciekającego ciepła. Według badania Instytutu Ekonomii Środowiska z 2025 roku niemal trzy na dziesięć domów jednorodzinnych nie ma ocieplonych wszystkich ścian zewnętrznych, a co trzeci – poddasza lub stropu nad ostatnią kondygnacją. Dlatego ta sama chłodna noc może oznaczać zupełnie inny poranek dla domowników. W dobrze zaizolowanym budynku pomieszczenia dłużej pozostają ciepłe. Tam, gdzie ciepło łatwiej ucieka przez ściany i dach, potrzeba dogrzewania może pojawić się wcześniej.

Początku sezonu grzewczego najlepiej więc szukać na termometrze w pokoju – to temperatura w domu i komfort mieszkańców powinny być sygnałem do działania.

Zimne noce, ciepłe dni. Jak ogrzewać, żeby nie przegrzewać?

Jesienna pogoda stanowi wyzwanie również dla samych instalacji grzewczych. Gdy nocą temperatura spada do kilku stopni, a w ciągu dnia przekracza kilkanaście, utrzymywanie jednakowej intensywności ogrzewania może prowadzić do niepotrzebnego przegrzewania pomieszczeń.

Rozwiązaniem jest odpowiednia regulacja temperatury. Termostaty pokojowe pozwalają dostosowywać ją do potrzeb użytkowników, natomiast bardziej rozbudowana automatyka może uwzględniać warunki pogodowe, harmonogram dnia i charakterystykę instalacji.

W okresach przejściowych najważniejsze jest dostosowanie pracy ogrzewania do rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło. Nie chodzi o to, żeby instalacja pracowała nieprzerwanie z jednakową intensywnością, lecz żeby utrzymywała komfortową temperaturę bez niepotrzebnego przegrzewania pomieszczeń. Duże znaczenie ma tutaj rodzaj ogrzewania. Tradycyjne grzejniki zwykle szybciej reagują na zmianę ustawień, natomiast wodne ogrzewanie podłogowe, ze względu na większą bezwładność cieplną, potrzebuje więcej czasu zarówno na nagrzanie, jak i wychłodzenie. Dlatego w jego przypadku lepiej unikać częstych, gwałtownych zmian temperatury i stawiać na stabilną pracę systemu. Odpowiednio dobrana automatyka pozwala ograniczyć konieczność ręcznej regulacji i lepiej dostosować ilość dostarczanego ciepła do potrzeb domowników – wyjaśnia Piotr Serafin, ekspert ds. systemów instalacyjnych w Uponor (GF).

W praktyce warto zacząć od obserwacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i ustawienia jej zgodnie z potrzebami mieszkańców. Nie ma potrzeby ogrzewania wszystkich pokoi jednakowo, zwłaszcza gdy są wykorzystywane w różnych porach dnia. Należy również unikać ustawiania zbyt wysokiej temperatury z myślą o szybszym nagrzaniu pomieszczenia. Wyższa nastawa termostatu nie zawsze przyspiesza ogrzewanie, może natomiast doprowadzić do przekroczenia temperatury, którą chcieliśmy osiągnąć.

GF Building Flow Solutions działa na rzecz energooszczędnych budynków, bezpiecznych domów i lepszego dostępu do wody pitnej. Łącząc marki GF, Uponor i JRG, oferuje niezawodne technologie oparte na szwajcarskiej, fińskiej i niemieckiej jakości. Innowacyjne rozwiązania obejmują systemy wodociągowe, kanalizacyjne oraz energooszczędne systemy ogrzewania i chłodzenia, zapewniając komfort, zdrowie i zrównoważony rozwój. GF Building Flow Solutions, oddział firmy GF, posiada spółki handlowe w 30 krajach oraz zakłady produkcyjne w 12 lokalizacjach w Europie i obu Amerykach.

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Źródło informacji: Uponor