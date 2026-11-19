W poprzednim odcinku Brajan cieszył się z udanej kolacji z austriackim zarządem, ale Milecka szybko wytyknęła mu braki w niemieckim. Ula żaliła się Leopoldowi na zachowanie Kornela i otrzymała od ojca obietnicę pomocy przy dzieciach. W tym samym czasie Irmina szukała sposobu, by przekonać Rutkę do niezbędnej rehabilitacji. W kwiato-kawiarni pojawił się Lis, który próbował namówić Wacka, by pomógł mu pozbawić Kazunia funkcji prezesa. Tymczasem Paweł i Jerzy oglądali teren pod budowę schronu, ale ich entuzjazm opadł, gdy dowiedzieli się, że nie dostaną dotacji na tę inwestycję. A czego teraz się spodziewać?

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„Klan” odcinek 4785 - streszczenie

Bolek będzie przekonany, że to Lis podburza przeciwko niemu stowarzyszenie, więc zamiast zrezygnować z funkcji prezesa, postanowi przygotować odwet. Razem z Wackiem zacznie obmyślać plan, który ma uderzyć w oponenta. Tymczasem Tymon odwiedzi Agnieszkę i Janusza, aby porozmawiać o propozycji Jaromira dla Zosi i przyzna, że ma na ten temat zupełnie inne zdanie niż rodzice dziewczyny. W restauracji Rosso Gabriela odkryje kradzież polędwicy, co skłoni Monikę do zwołania całego zespołu. Feliks zasugeruje jednak, by najpierw przejrzeć nagrania z monitoringu. Gustaw z kolei, po dobrych wieściach od Agaty, w ostatniej chwili zrezygnuje z planowanego wylotu do Paryża.

„Klan” odcinek 4785 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 4785. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany o godz. 18:05 na antenie TVP1 w piątek, 27 listopada 2026 roku.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowany polski serial obyczajowy, który od lat śledzi losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Produkcja opowiada o codziennych wyzwaniach, problemach zdrowotnych i zawodowych, ale też o chwilach radości, które łączą bohaterów. Akcja toczy się wokół życiowych zawirowań, pokazując, jak ważne w trudnych momentach jest wsparcie najbliższych. Obok członków rodziny istotną rolę odgrywają ich przyjaciele i sąsiedzi, których działania często wpływają na życie całego otoczenia. To historia o budowaniu relacji, trudnych wyborach i sile rodzinnych więzi. W obsadzie serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)