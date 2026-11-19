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W poprzednim odcinku Brajan cieszył się z udanej kolacji z austriackim zarządem, ale Milecka szybko wytyknęła mu braki w niemieckim. Ula żaliła się Leopoldowi na zachowanie Kornela i otrzymała od ojca obietnicę pomocy przy dzieciach. W tym samym czasie Irmina szukała sposobu, by przekonać Rutkę do niezbędnej rehabilitacji. W kwiato-kawiarni pojawił się Lis, który próbował namówić Wacka, by pomógł mu pozbawić Kazunia funkcji prezesa. Tymczasem Paweł i Jerzy oglądali teren pod budowę schronu, ale ich entuzjazm opadł, gdy dowiedzieli się, że nie dostaną dotacji na tę inwestycję. A czego teraz się spodziewać?
„Klan” odcinek 4785 - streszczenie
Bolek będzie przekonany, że to Lis podburza przeciwko niemu stowarzyszenie, więc zamiast zrezygnować z funkcji prezesa, postanowi przygotować odwet. Razem z Wackiem zacznie obmyślać plan, który ma uderzyć w oponenta. Tymczasem Tymon odwiedzi Agnieszkę i Janusza, aby porozmawiać o propozycji Jaromira dla Zosi i przyzna, że ma na ten temat zupełnie inne zdanie niż rodzice dziewczyny. W restauracji Rosso Gabriela odkryje kradzież polędwicy, co skłoni Monikę do zwołania całego zespołu. Feliks zasugeruje jednak, by najpierw przejrzeć nagrania z monitoringu. Gustaw z kolei, po dobrych wieściach od Agaty, w ostatniej chwili zrezygnuje z planowanego wylotu do Paryża.
„Klan” odcinek 4785 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy, 4785. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany o godz. 18:05 na antenie TVP1 w piątek, 27 listopada 2026 roku.
„Klan” - opis serialu i obsada
„Klan” to najdłużej emitowany polski serial obyczajowy, który od lat śledzi losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Produkcja opowiada o codziennych wyzwaniach, problemach zdrowotnych i zawodowych, ale też o chwilach radości, które łączą bohaterów. Akcja toczy się wokół życiowych zawirowań, pokazując, jak ważne w trudnych momentach jest wsparcie najbliższych. Obok członków rodziny istotną rolę odgrywają ich przyjaciele i sąsiedzi, których działania często wpływają na życie całego otoczenia. To historia o budowaniu relacji, trudnych wyborach i sile rodzinnych więzi. W obsadzie serialu występują:
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)
- Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)
- Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)
- Weronika Wierzbowska (jako Roksi)
- Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)
- Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)
- Magdalena Górska (jako Sandra)
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)
- Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)
- Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)