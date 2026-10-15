"Rolnicy. Podlasie". Gienek i Jastrząb z lecą do Afryki! Czeka ich rejs pirackim statkiem i wielbłądy na Saharze

Gienek i Jastrząb z "Rolników. Podlasie" lecą na przygodę życia

Widzowie znają ich z programu "Rolnicy. Podlasie", ale teraz Gienek i Jastrząb zamieniają podlaskie pola na egzotyczne krajobrazy Tunezji! Dwaj przyjaciele wyruszyli w swoją pierwszą w życiu podróż samolotem, a celem stała się słoneczna Afryka. To dla nich zupełnie nowe doświadczenie, od odprawy na lotnisku po hotelowe all inclusive. Cała wyprawa została uwieczniona w nowym programie "Podróże Gienka i Jastrzębia", który widzowie zobaczą już w grudniu na kanale Fokus TV. Jedno jest pewne – to nie będą typowe wakacje na emeryturze.

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Pierwszy raz w samolocie i zderzenie z nowym światem

Przygoda rozpoczęła się jeszcze przed wschodem słońca na warszawskim Lotnisku Chopina. Bohaterowie, wierni swojemu mottu „Nigdy nie jest za późno”, postanowili w pełni wykorzystać każdy moment tej wyjątkowej wyprawy. Już po przylocie do Tunezji czekał na nich prawdziwy szok. Wakacyjny świat arabskiego kraju zrobił na nich ogromne wrażenie. Jak zapowiadają twórcy, egzotyczna rzeczywistość nie tylko przykuła ich uwagę, ale też wzbudziła szczery podziw.

Rejs pirackim statkiem i wielbłądy na Saharze

Kolejne dni podróży obfitowały w przygody, jakich do tej pory znali co najwyżej z opowieści. W planie znalazł się między innymi rejs pirackim statkiem, który z pewnością dostarczył im mocnych wrażeń. Panowie odwiedzili też farmę krokodyli i wybrali się nad tajemnicze, "dziwne jezioro". To jednak nie koniec atrakcji. Gienek i Jastrząb mieli okazję przejechać się na wielbłądach podczas wyprawy na Saharę i zobaczyć na własne oczy różowe flamingi. Zderzenie podlaskiego humoru z egzotyczną kulturą zapowiada się na naprawdę wybuchową mieszankę.

Nowy program o przyjaźni i spełnianiu marzeń

Afrykańska eskapada rolników z Podlasia to materiał na sześcioodcinkowy serial. „Podróże Gienka i Jastrzębia” mają być opowieścią nie tylko o podróży, ale też o spełnianiu marzeń, radości z życia i sile męskiej przyjaźni. Twórcy obiecują zabawną i pełną ciepła produkcję, która może spodobać się nie tylko fanom „Rolników”. Jak podkreśla nadawca, historia Gienka i Jastrzębia udowadnia, że wiek nie jest żadną przeszkodą, a jedyną granicą jest wyobraźnia. Premierowe odcinki programu już w grudniu na antenie Fokus TV.

Rolnicy Podlasie. Zobacz kulisy serialu