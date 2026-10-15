W poprzednim odcinku Martina zgubiła cenną rodzinną pamiątkę podczas podwieczorku u księżnej. Manuel zaproponował matce wspólne wyjście do teatru. Księżna de Carril potajemnie odwiedziła Verę i próbowała nakłonić ją do powrotu. Catalina przyjechała do La Promesy razem z Pelayem. Teresa poprosiła dona Rómula o pracę. Co czeka bohaterów w kolejnym odcinku?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 505 - streszczenie

Rómulo dowie się o sekretnych odwiedzinach księżnej de Carril. Petra zgodzi się, by Teresa została pokojówką, dzięki czemu kobieta wróci do pałacu. Salvador postanowi przyjąć posadę u hrabiego de Matesanz. Cruz zarzuci mężowi zdradę. Ayala i Lorenzo uderzą w Pelaya.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 505 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

505. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym ważne są miłość, intrygi i rodzinne sekrety. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján w południowej Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę i znaleźć winnych. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Marga Martínez jako Petra Arcos

Carmen Asecas jako Catalina Luján