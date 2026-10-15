"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 505

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-15 10:00

W 505. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Cruz oskarży męża o zdradę. W pałacu narasta napięcie, a Pelayo znajdzie się na celowniku Ayali i Lorenza. Tymczasem decyzja Petry otworzy Teresie drogę do powrotu do La Promesy.

W poprzednim odcinku Martina zgubiła cenną rodzinną pamiątkę podczas podwieczorku u księżnej. Manuel zaproponował matce wspólne wyjście do teatru. Księżna de Carril potajemnie odwiedziła Verę i próbowała nakłonić ją do powrotu. Catalina przyjechała do La Promesy razem z Pelayem. Teresa poprosiła dona Rómula o pracę. Co czeka bohaterów w kolejnym odcinku?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 505 - streszczenie

Rómulo dowie się o sekretnych odwiedzinach księżnej de Carril. Petra zgodzi się, by Teresa została pokojówką, dzięki czemu kobieta wróci do pałacu. Salvador postanowi przyjąć posadę u hrabiego de Matesanz. Cruz zarzuci mężowi zdradę. Ayala i Lorenzo uderzą w Pelaya.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 505 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

505. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.

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„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym ważne są miłość, intrygi i rodzinne sekrety. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján w południowej Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę i znaleźć winnych. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
Mężczyzna w jasnej kamizelce rozmawia z kobietą o kręconych włosach. Losy bohaterów La Promesa śledź na portalu Eska.
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ROLKI

La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic