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W poprzednim odcinku Martina zgubiła cenną rodzinną pamiątkę podczas podwieczorku u księżnej. Manuel zaproponował matce wspólne wyjście do teatru. Księżna de Carril potajemnie odwiedziła Verę i próbowała nakłonić ją do powrotu. Catalina przyjechała do La Promesy razem z Pelayem. Teresa poprosiła dona Rómula o pracę. Co czeka bohaterów w kolejnym odcinku?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 505 - streszczenie
Rómulo dowie się o sekretnych odwiedzinach księżnej de Carril. Petra zgodzi się, by Teresa została pokojówką, dzięki czemu kobieta wróci do pałacu. Salvador postanowi przyjąć posadę u hrabiego de Matesanz. Cruz zarzuci mężowi zdradę. Ayala i Lorenzo uderzą w Pelaya.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 505 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
505. odcinek „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 23 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 15:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie stacji.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy, w którym ważne są miłość, intrygi i rodzinne sekrety. Akcja rozgrywa się na początku XX wieku w posiadłości rodu Luján w południowej Hiszpanii. Jana jako dziecko była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata. Po latach zatrudnia się w pałacu jako służąca, by odkryć prawdę i znaleźć winnych. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Carmen Asecas jako Catalina Luján