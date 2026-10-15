Kładziesz się spać, ale jeszcze godzinę scrollujesz telefon? Ten nawyk ma swoją nazwę. Psychologia i codzienne życie

Odkładanie snu na rzecz przeglądania telefonu, znane jako „revenge bedtime procrastination”, często wiąże się z poczuciem, że w ciągu dnia brakuje nam czasu na własne potrzeby i przyjemności.

Media społecznościowe i krótkie filmiki mogą sprawiać, że trudno zauważyć upływ czasu, a kolejne treści zachęcają do pozostania przed ekranem znacznie dłużej, niż początkowo planowaliśmy.

Regularne przesuwanie pory snu może prowadzić do niedostatecznej regeneracji, a w konsekwencji wpływać na koncentrację, nastrój i poziom energii, utrudniając codzienne funkcjonowanie.

·Aby przerwać ten nawyk, warto ustalić godzinę odłożenia telefonu, ograniczyć wieczorne powiadomienia i znaleźć czas na odpoczynek również w ciągu dnia, zamiast traktować późne godziny jako jedyną okazję dla siebie.

Dlaczego wieczorem tak trudno odłożyć telefon?

Zjawisko to często pojawia się u osób, które w ciągu dnia mają niewiele czasu na własne potrzeby. Praca, obowiązki domowe, dojazdy i załatwianie codziennych spraw potrafią wypełnić niemal każdą godzinę. Dopiero wieczorem, gdy wszystko cichnie, pojawia się przestrzeń na rozrywkę, rozmowy ze znajomymi czy przeglądanie internetu. Pójście spać może wtedy oznaczać koniec jedynego fragmentu dnia, który nie był podporządkowany cudzym oczekiwaniom. Dlatego niektórzy świadomie przesuwają porę snu, choć wiedzą, że będą tego żałować rano.

Telefon dodatkowo ułatwia wpadnięcie w tę pułapkę. Media społecznościowe, krótkie filmy i kolejne rekomendowane treści nie mają wyraźnego końca. Wystarczy jedno przesunięcie ekranu, by pojawił się następny materiał, który wydaje się wart obejrzenia. W efekcie trudno zauważyć, kiedy mija czas. Nie oznacza to jednak, że każda osoba korzystająca z telefonu przed snem doświadcza tego zjawiska. Ważne jest to, czy regularnie odkłada odpoczynek, mimo że chce spać i wie, że potrzebuje snu.

Mamy vibe | Radio ESKA

To nie zawsze kwestia braku silnej woli

Odkładanie snu może być związane z codziennym przeciążeniem i poczuciem, że w ciągu dnia brakuje czasu na własne przyjemności. Jeśli cały dzień wypełniają obowiązki, wieczorne scrollowanie staje się łatwo dostępną formą odreagowania. Problem polega na tym, że chwilowa przyjemność może odbywać się kosztem regeneracji. Gdy sytuacja powtarza się często, skrócony sen może wpływać na koncentrację, nastrój i poziom energii następnego dnia, co z kolei utrudnia radzenie sobie z kolejnymi obowiązkami.

Warto też odróżnić odkładanie pory snu od bezsenności. W pierwszym przypadku osoba zwykle decyduje się pozostać aktywna, mimo że mogłaby już iść spać. Przy bezsenności trudność może polegać na niemożności zaśnięcia pomimo prób i odpowiednich warunków. Te sytuacje mogą się ze sobą łączyć, ale nie są tym samym. Jeśli problemy ze snem utrzymują się długo, warto skonsultować je ze specjalistą.

Jak przerwać wieczorne scrollowanie?

Zamiast polegać wyłącznie na silnej woli, spróbuj zmienić organizację wieczoru. Ustal orientacyjną godzinę zakończenia korzystania z telefonu i włącz przypomnienie, które pomoże ci zauważyć upływ czasu. Możesz także ładować urządzenie poza łóżkiem albo włączyć tryb ograniczający powiadomienia. Pomocne bywa również zaplanowanie choćby kilkunastu minut dla siebie wcześniej w ciągu dnia, aby wieczór nie był jedyną okazją do odpoczynku.