M jak miłość, odcinek 1949: Kasia wyzna Jakubowi prawdę. Wyjedzie do USA na stałe, a Zosia zniknie z życia Karskiego

Naszyjnik zdradza tajemnice. Karski w 1949 odc. wzywa Kasię

W 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub zmuszony jest wezwać Kasię w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym zniknięcia Aleksandra Sowińskiego. Detektyw znajduje w domu zaginionego naszyjnik, który przed laty sprezentował byłej żonie. Szybko domyśla się, że Sanocka musi mieć związek z dyrektorem kliniki, jednak brakuje mu konkretnych informacji na temat tego, co zaszło między nimi.

Kasia stawia się na spotkaniu w 1949 odcinku "M jak miłość", ale nie zamierza wyjawić Jakubowi całej prawdy o znalezisku. Kobieta stara się przekonać byłego męża, że nie ma absolutnie nic wspólnego z zaginięciem Sowińskiego, a jej biżuteria w jego mieszkaniu to jakaś zagadka. Karski podchodzi do tych tłumaczeń sceptycznie, lecz Sanocka robi wszystko, by ukryć przed nim kolejne tajemnice.

Największa tajemnica w 1949 odc. Karski nie dowie się o ojcostwie Zosi

Dramatyzm rozmowy w 1949 odcinku "M jak miłość" potęguje fakt, że Jakub w dalszym ciągu nie ma pojęcia, że mała Zosia jest jego biologicznym dzieckiem. Kasia konsekwentnie podtrzymuje wersję, według której ojcem dziewczynki jest Mariusz, choć ukrywanie tej tajemnicy staje się coraz trudniejsze. Prawdę zna już bowiem Aneta, która z kolei wyjawiła ją Olkowi. Mężczyzna nie zamierza przyglądać się oszustwom przyjaciółki.

Tymczasem w 1949 odcinku "M jak miłość" Karski coraz mocniej przywiązuje się do Zosi, nie rozumiejąc, dlaczego to dziecko budzi w nim tak silne emocje. To sprawia, że kolejne informacje przekazane przez Kasię będą dla niego wyjątkowo bolesne. Gdy rozmowa byłych małżonków zbacza na tematy prywatne, dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się w ich życiu.

Przeprowadzka do Miami. Zaskakujące wieści dla Jakuba w 1949 odc.

W 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia przekazuje Jakubowi informację o zbliżającym się zakończeniu jej pobytu w Polsce. Okazuje się, że Mariusz otrzymał lukratywną ofertę pracy w Miami, a para przygotowuje się do emigracji. Plan ten nie jest nowy – Sanocka już od pewnego czasu gromadzi dokumenty, a Aneta wcześniej poinformowała Olka o ich zamiarze wyjazdu do USA.

Dla Jakuba jest to jedynie komunikat o zmianach w życiu byłej żony. Nie ma on pojęcia, jak wiele straci, jeśli Kasia wraz z Mariuszem i Zosią opuszczą kraj. Wyjazd ten oznacza dla Karskiego, że znajdzie się tysiące kilometrów od córki, o istnieniu której – jako swojego dziecka – nadal nie wie.

- Mariusz dostał propozycje pracy z biura projektowego w Miami. - O! Z tego Miami? Wyjeżdżacie do Stanów? Na długo? - Na stałe. Floryda, słońce, ocean... Nie mogę się doczekać. - Cieszę się twoim szczęściem. Powodzenia...

Pożegnanie na zawsze? Kasia chce uciec od problemów w 1949 odc.

Niewykluczone, że w 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia pożegna się z Jakubem na bardzo długi czas, być może na zawsze. Sanocka pragnie zostawić w Polsce wszystkie kłopoty, w tym sprawy związane z Sowińskim, Mariuszem i tajemnicą dotyczącą ojcostwa Zosi. Emigracja do Stanów Zjednoczonych wydaje jej się idealną szansą na nowy początek.

Jednak w 1949 odcinku "M jak miłość" okazuje się, że przeszłość nie da o sobie tak łatwo zapomnieć. Jakub bada sprawę zaginięcia Sowińskiego, Olek poznał sekret dotyczący ojcostwa Zosi, a zachowanie Mariusza staje się coraz dziwniejsze. Kasia ma nadzieję, że wyjazd do USA rozwiąże wszystkie jej problemy, ale pętla kłamstw coraz mocniej zaciska się na jej szyi.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" widzowie będą mogli zobaczyć w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godzinie 20.50 na antenie TVP2.